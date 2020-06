Así lo confirmó esta mañana el director de operaciones de Protección Civil de la provincia de Río Negro Hugo Fernández quien además se destacó las acciones que se realizan en el marco de la pandemia y las situaciones climatológicas.Sobre el ingreso a la región de un nuevo frente frio el director de operaciones de protección civil de Rio Negro Hugo Fernández destaco, "se espera mucho más frio a partir del día miércoles, jueves y viernes de esta semana de acuerdo lo que informa el parte de meteorología, con temperaturas muy bajas y nevadas en cotas bajas o sea que podemos llegar a tener nieve en los valles. Este, frente frio se va a caracterizar por precipitaciones abundantes y por muy muy baja temperatura”.Estas condiciones comenzarían a llegar a fin de semana de esta semana y se prolongará hasta el martes de la semana que viene.Ruta 40En relación al mantenimiento del tramo El Bolsón Bariloche de la ruta nacional 40, Fernández destacó está trabajando Vialidad Nacional en todo lo que es el mantenimiento de la ruta 40 dado que todavía no hay una empresa asignada a la concesión, “se está trabajando con dos camiones con pala y regadores de sal, más una niveladora , todo equipo moderno y muy bueno es por eso que se está manteniendo, gracias a que también hay muy poco tráfico se puede hacer la limpieza en forma rápida” explico Fernández.ImprudenciaSobre los vehículos atascados que hubo que asistir el director de operaciones resaltó, “De cualquier manera nunca falta la gente que no lleva cadenas, que no cumple con las normas y después hay que perder 2 o 3 horas para poder sacarlos, qué ese tiempo y recurso se utilizaría para limpieza de la ruta”, enfatizo Fernández.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |