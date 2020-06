Silvia Horne, junto a los ocho dirigentes del Movimiento Evita que fueron espiados por la AFI se presentaron como querellantes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que lleva adelante una megacausa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri en la que se siguió y escuchó a cientos de dirigentes políticos, militantes sociales y periodistas."Decidimos una presentación conjunta en la convicción que la pretendida ‘inteligencia’ obedece a nuestra militancia política y al proyecto y la organización que representamos", expresó la ex diputada nacional por la provincia de Río Negro, Silvia Horne.La directora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que "es obvio, de público y notorio que cada uno de nosotros ha desarrollado innumerables acciones de fortísimo cuestionamiento al gobierno de Macri. Pero todas ellas absolutamente públicas, en el escenario de la calle, del Congreso, de las movilizaciones, uniendo a los movimientos sociales, construyendo mayorías desde la oposición al macrismo, convocatorias, de leyes logradas con la mayoría de lis bloques, cómo la emergencia social, la ley Micaela, la de Barrios Populares, la emergencia alimentaria, es decir en el marco democrático y legal. Seguramente, quien realizó actividad ilegal, y necesito "husmear" las vidas privadas de los militantes fueron ellos”.La dirigente del Movimiento Evita también expresó que “para realizar sus operaciones represivas, negociaciones espureas, aprietes a representantes, escuchas telefónicas de conversaciones privadas sin orden judicial, actos intimidatorios. Todos montados por un gobierno que debió reforzar la gobernabilidad con las fake news, ejércitos de trolls, con lawfare. Única forma de haber podido sobre endeudar al país sin pasar por el Congreso, o de "blanquear" capitales que aún siguen en los paraísos fiscales, del propio Macri”.Silvia Horne se presentó como querellante de manera conjunta con Luis Fernando ‘Chino’ Navarro, Patricia Cubria, Gerardo Rico, Delfina Supisiche, Nicolás Salerno, Mauricio Más y Ernesto ‘Tito’ Paillalef, con el patrocinio de los abogados Ana García, Nahuel Berguier y el roquense Osvaldo Nahuel, en la causa 2916/2920 sobre violación de correspondencia y violación de sistema informático.“Los dirigentes del evita tenemos, históricamente un compromiso por transformar está sociedad desigual. No es extraño que quienes engordaron sus bolsillos con el hambre de millones quisieran desacreditarnos o desactivarnos”, concluyó Horne.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |