Paola y Noelia son vecinas del barrio gran Esperanza, del sector ex ProMeBa que pidieron la presencia de noticias del Bolsón para denunciar que hace más de 48 horas están sin energía eléctrica en virtud de la precaria conectividad que existe aún en el barrio a pesar de que ya compraron los postes para que la situación se regularice.Los vecinos del ex ProMeBa ubicados en el gran esperanza en la zona sur de El Bolsón cansados de los cortes de energía llamaron a noticias del Bolsón y plasmar la realidad que viven, " desde ayer a la mañana se nos cortó la luz, pero no es problema de Edersa, sino de donde nosotros estamos enganchados y también la responsabilidad de los vecinos que no son conscientes algunos de que no pueden tener caloventores y cosas que generen calor con la electricidad porque no da abastó" , resalto Paola.Supuestamente agrego: "el invierno pasado que Edersa y el municipio habían dicho que se hacían cargo de ponernos la luz y nosotros después hacer la bajada, pero entre Edersa y la municipalidad nos tiene de un lado al otro, siempre que vamos a reclamar. Lo último hace tres meses nos salieron con que teníamos que comprar los postes nosotros, supuestamente una vez que nosotros tuviéramos los postes ellos en 15 día venían a trabajar y solucionaban todo, pero hace dos meses que los postes están ahí y no viene a trabajar".Antesala de una tragediaSeguidamente las vecinas remarcaron que esta situación de conectividad precaria que tienen con la energía eléctrica es la antesala de un incendio en alguna de las precarias viviendas por lo que pidieron que se accione rápidamente para que puedan contar un tendido eléctrico como corresponde y pagar el servicio, también como corresponde.Arreglo de callesFinalmente, y luego de confesar que no se sienten representadas por la junta vecinal del Gran Esperanza, las vecinas pidieron al sector de obras y servicios públicos del municipio local que realice las reparaciones pertinentes para que las calles puedan volver a ser transitadas, habida cuenta que con las reparaciones que se habían hecho más que ayudar hicieron que se inunden varias casas de los vecinos.