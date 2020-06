En horas de la tarde de este lunes se produjo una alerta en el cuartel de bomberos, por lo cual los voluntarios debieron acudir en auxilio de una familia que se le incendió una garrafa de gas.El hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde de este lunes cuando los integrantes de una familia llamaron al cuartel de bomberos dando cuenta que una garrafa de gas había tomado fuego, "afortunadamente el primer móvil alcanzó a llegar para retirar la garrafa incendiada del hogar y apagarla y extinguir el fuego en sus inicios”, sostuvo el segundo jefe del cuartel de bomberos El Bolsón Daniel Merino.El hecho ocurrió detrás de la fiambrería Maradona ubicada sobre avenida Sarmiento y gracias al pronta acción de los voluntarios la situación no paso a mayores.Seguidamente en relación a la cantidad de dotaciones que trabajaron en el lugar el segundo jefe del cuerpo activo agregó, “actuó solo una dotación, que fue al lugar porque los chicos rápidamente sacaron la garrafa encendida y logaron controlar la situación por lo que no fue necesaria una segunda votación, aunque la teníamos apresto para salir si hubiese sido necesaria”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |