La directora del hospital de área El Bolsón, Mirna Lamberto confirmó el nuevo cronograma de turnos para especialidades médicas que comienza a regir a partir del día de hoy en el nosocomio local.En diálogo con la prensa la licenciada remarcó que la intención es poder brindar un mayor servicio a la comunidad sobre todo de aquellos tratamientos que tienen en carpeta previo a la pandemia covid-19, " veníamos la semana anterior tratando de ver de qué manera podríamos flexibilizar los turnos de las distintas especialidades del hospital, se tuvo que formar un protocolo así cómo se hacen los protocolos para los diferentes rubros que se habilitaron, a partir de esta semana nosotros tuvimos que realizar en nuestro enviarlo al Ministerio de salud y que el ministro con todo el equipo de conducción del Ministerio de salud nos autoricen esta reapertura de algunos consultorios", explico Lamberto.Seguidamente agrego que si bien seguimos con el aislamiento social preventivo y obligatorio porque todavía nuestra localidad no está eximida y al tener esta situación particular de que no tenemos circulación viral, desde hace más de 20 días que no tenemos un caso, lo que se planteó la posibilidad de dar respuesta sanitaria toda la localidad teniendo en cuenta que el hospital de El Bolsón es prácticamente el único lugar que da asistencia sanitaria a la población en virtud de lo cual se resolvió ampliar la atención sanitaria dando más turnos.Atención en centros de saludSobre la atención en los CAPS agrego, "si bien todos los centros de salud estaban atendiendo, volvieron ellos también a buscar otra forma de trabajo para salir más al terreno y darle respuesta a todos los pacientes crónicos en los barrios, de acuerdo al área que tiene cada centro de salud y todo lo que tiene que ver con las especialidades médicas", "las consultas que se estaban haciendo eran de manera telefónica y desde algunos servicios se citaba aquellos pacientes que necesitarán ser atendidos de manera presencial, ahora lo que retomamos es con las diferentes especialidades turnos específicos", detallo la directora del nosocomio.Mas adelante agrego, "no tenemos habilitado todo el turnero como teníamos habilitado previo a la pandemia, lo que logramos es para las diferentes especialidades cirugía, traumatología, neurología, clínica médica, que sigan funcionando y dar turnos con más espacio que respetemos el distanciamiento entre paciente y paciente, porque la verdad que antes por ahí se citaban a todos los pacientes cada 15 minutos, Ahora tiene que ser con una modalidad cada 20 minutos, se vuelve a llamar al siguiente paciente porque entre que sale el paciente e ingresa el otro hay que desinfectar el consultorio".Sobre los protocolos sostuvo que ahora hay otros que quizá antes no estaban y esto también lleva un momento aprendizaje porque también para el profesional, incluso para el personal de mucamas del hospital es implementar otra forma de trabajo, enfatizo Lamberto.Teniendo en cuenta que a la fecha en la localidad No hay circulación viral .👉🏽🗓Se habilitó cronograma de atención de las diferentes especialidades médicas.Para solicitar turno es necesario orden de derivación médica.✅Los turnos se solicitan de forma telefónica o por WhatsApp.De lunes a viernes de 7:30hs a 12.30hs.✅Está organización queda sujeta la la dinámica del COVID-19.✅Concurrir al turno con barbijo o cubreboca.✅Ser puntual con el horario.✅Respetar el distanciamiento social