La cantera municipal se encuentra en el acceso al paraje Mallín Ahogado y desde hace un tiempo es utilizada por la empresa concesionaria del asfalto CN Sapac, con la retirada de la empresa por la veda invernal la cantera volvió a ser utilizada para descartar no sólo residuos forestales sino también todo tipo de basura a lo que los vecinos se nuclearon en el lugar para poder impedir que sigan tirando residuos domiciliarios y solicitaron al ejecutivo municipal que se las entregué para realizar un manejo sustentable del espacio.En diálogo con noticias del Bolsón Catalina, una de las integrantes del grupo que custodia el lugar explico, " hace como dos años que comenzó el trabajo en la cantera la empresa CN Sapag había un cartel colgado afuera que decía --ex cantera municipal sólo se reciben residuos forestales--, que había sido también el logro de algunos vecinos que habían reclamado frente al basurero en el que se estaba transformando”, explico la vecina.De basurero a cráterSeguidamente comentó que desde que se retiró la empresa han vuelto a tirar residuos forestales, pero también hay chapas, bolsos viejos, basura, resto de comida, “como te decía esto se había transformado en un basurero, en un momento se lo concedieron a la empresa CN Sapag y pasó de ser basurero a convertirse en un cráter enorme”, explicó la vecina y nos comenta que sacaron cantidades de metros cúbicos de áridos.Vivir al bordeCon todo, Catalina nos relata cómo es vivir a pocos metros de una cantera que tiene decenas de metros de caída libre, “somos unas 10 familias que vivimos familia muy al borde de esta cantera. Yo vivo en la ladera más alta hay dos o tres familias adelante, pero para las familias al costado el único acceso para ambulancia o autobombas es por un risco muy peligroso y son aproximadamente 40 familias las de atrás, a ellos le dejaron un camino totalmente precario con un borde que en cualquier momento se nos puede caer el camino”, detallo.“Nosotros hemos ido planteando todo el tiempo de estas problemáticas yo incluso tengo presentado un recurso de amparo en el juzgado de minería, recurso de amparo que permitió que la empresa CN Sapag sea sacada de acá con lo cual volvió la municipalidad tener control del espacio y vemos el resultado de lo que sucede cuando la municipalidad tiene el control de este espacio, se está convirtiendo nuevamente en un basurero”, explica Catalina.Una situación que afecta a todo el sector, “Esta situación nos afecta directamente a las familias que vivimos acá, pero afecta al medio ambiente en general o se afecta a Mallín Ahogado en general, hay un pozo gigante lleno de basura y vemos que por ahí el interés de quienes trabajan acá tiene que ver con correr la basura hacia el pozo, todo esto que hay acá adelante ellos vienen con una máquina lo empujan hacia el pozo y lo están rellenando con basura”, explicó Catalina.Remediar el espacioMás adelante y la vecina dio un panorama de cómo pretenden llevar adelante un trabajo sustentable para recuperar la cantera, " hemos decidido en esta situación, además que es una situación social muy particular donde las familias estamos viviendo situaciones muy difíciles de falta de trabajo, de falta de control del espacio, garantizar que acá sólo se tiren residuos forestales, que se deje de sacar relleno y que no se convierta en un basurero”.No pretender impedir el acceso de los camiones con restos vegetales, “queremos tener la posibilidad de generar cosas, digamos un proyecto productivo poder poner un vivero forestal planteándonos en el momento en que estas laderas podamos volver a sembrar especias nativas, nosotros concebimos la tierra y la respetamos de una manera especial. Estamos haciendo al costado está cantera el trabajo inverso de lo que se está haciendo acá, en donde no hay una convivencia de nuestros proyectos con el proyecto que el estado tiene en este lugar", sentencio la vecina.La visita de medio ambienteEn horas de la mañana se hizo presente en el lugar el Yanina Barone, secretaría de medio ambiente del municipio local y diálogo con las personas allí congregadas para poder llegar a un acuerdo, en tal sentido Catalina destacó, "pudimos dialogar con ella y mandamos nuestra propuesta al municipio a través de la secretaria, vamos a tratar de hacer llegar también nuestra propuesta por escrito, nosotras estamos abiertas al diálogo creemos que tampoco podemos resolver este problema solas, pero si nos creemos las cuidadoras del lugar", sentencio Catalina.Finalmente, el grupo destacó que de ninguna manera van a cerrar la cantera, tampoco se trata de una toma ni de una ocupación, simplemente van a tratar de evitar que fuera de los horarios donde hay un cuidador la gente llegué a seguir tirando basura y se vaya depredando el espacio como se venía haciendo hasta ahora, con lo que aseguraron que van a permitir que los camiones municipales sigan vertiendo solamente residuos forestales.