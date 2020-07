Fue durante le fin de semana que en distintos controles se detuvieron a 5 personas que no solo quebrantaban el articulo 205 del DNU sobre la cuarentena, sino que también los conductores de los rodados estaban en ebriedad. En otro orden la madrugada del sábado tomo fuego un vehículo que estaba en reparación, las pérdidas fueron totales.En contacto con noticiasdelbolson fuentes oficiales confirmaron la detención de dos personas el día viernes, 2,40 Am por romper la cuarentena, por tal motivo fueron demoradas y a media mañana recuperaron la libertad, no obstante, el rodado en el que se movilizaban fue retenido por personal de tránsito local en virtud de que el conductor estaba alcoholizado.Ya en la madrugada del día sábado se produjo la detención de otras tres personas también por incumplir con el articulo 205 del DNU, en tal sentido los infractores también fueron demorados hasta que fueron liberados por la jueza de faltas y también personal de tránsito les secuestro el rodado.Incendio vehicularCon el día sábado por la madrugada bomberos voluntarios de El Bolsón debieron acudir al siniestro de un rodado en el barrio ex ProMeBa, allí en circunstancias que se investigan un Fiat 147 resulto incendiado.En horas de la tarde familiares del propietario se comunicaron con noticiasdelbolson dando cuenta que el rodado en cuestión no tenía combustible y tampoco batería por lo que seria imposible que se incendió por un desperfecto dando lugar a la hipótesis de un incendio intencional.El vehículo estaba siendo reparado por el joven propietario y un amigo, en virtud de esto es que se encontraba en ese lugar y certifican que no había elemento que por su presencia podrían causar un incendio accidental. Las pérdidas fueron totales.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |