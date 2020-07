En medio de una importante nevada, los Bomberos voluntarios y personal del Splif de El Bolsón acompañaron la ambulancia local que viajo a Bariloche con una persona en estado crítico y también realizaron un rescate en El Foyel.Minutos antes del as 16 hs los voluntarios y personal del Splif acompañaron a la ambulancia del hospital a una derivación urgente, con un querido vecinos que sufrió un ACV y derivado de urgencia a Bariloche.Simultáneamente se realizó una intervención en El Foyel, allí se asistió a un hombre de edad que tenía que hacerse diálisis y no se sabía nada sobre su situación, por lo que los voluntarios y el Splif que también hizo de apoyo en esta salida, se abocaron a lograr llegar al vivienda de este vecino, distante unos dos kilómetros de la ruta principal, con mucha acumulación de nieve, siendo las 19.25hs estaban arribando a la ciudad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |