Se trata de una joven de 25 años de edad, domiciliada el e barrio El Sauzal de esa localidad que desde ayer es buscada por efectivos policiales en virtud de que se ausento de su vivienda. Se sospecha que podría estar en un domicilio de El Bolsón.El titular de la comisaria de El Hoyo Comisario inspector Darío Gonzales informo que ayer a las 20;30 hs se presentó la madre la de la joven y denuncio que su hija Milagros Cristina Alvarado de 25 años, quien presenta retraso madurativo motriz y neurológico además dificultad para caminar y hablar ,se ausento domicilio.Al momento de ausentarse vestía campera gris, abrigo, jeans celestes y zapatillas blancas. Se sospecha que se fue con ex pareja un joven de 24 años de El Bolsón, con domicilio en el barrio San José con quien estuvo concubinato y actualmente por causa violencia se encuentran separados y tiene prohibición acercamiento y contacto vigente desde 13/06 x 30 días.De igual manera el funcionario policial destaco que se avisó inmediato brigada investigaciones local y la comisaria 12 de El Bolsón, quienes aún no tiene datos de la joven.La causa fue girada al ministerio publico fiscal a cargo de la dra Ventura, cualquier información sobre su paradero se ruega comunicarse al 911, o a la comisaria más cercana.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |