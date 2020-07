Carreras: "No está colapsada la situación en General Roca y Bariloche"

En conferencia de prensa, la gobernadora Arabela Carreras dio a conocer la situación actual en Río Negro como por la pandemia. Adelantó que podría haber nuevas medidas restrictivas en General Roca y Bariloche para disminuir los contagios, pero descartó que el sistema de salud esté colapsado.Desde el Salón gris de la Casa de Gobierno, la Mandataria detalló un minucioso informe sobre el estado de situación del COVID-19 en la provincia e hizo hincapié en la preocupación que existe por de los pacientes asintomáticos."El 90% de los pacientes transitan la enfermedad sin saberlo. Esta es la gran preocupación, el gran llamado de atención donde el cuidado individual y de la familia resultan clave para combatir el virus", explicó.Asimismo, manifestó que en San Carlos de Bariloche y General Roca, las dos ciudades donde la curva mostró un notable crecimiento, están siendo observadas en particular para decidir si se incorporan nuevas medidas al distanciamiento social, preventivo y obligatorio."Estamos pensando que sería necesario aumentar algunas restricciones en ambas localidades como para disminuir los contactos durante un tiempo. Observamos que hubo un aumento de movimiento de las personas y por eso los epidemiólogos nos tienen que indicar si tenemos que reducir la actividad, y así aplanar la curva"."Vamos a convocar al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso y a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, para dialogar con los epidemiólogos y comprender cuál es la visión que cada uno de ellos tiene en relación a las medidas que se van a tomar en adelante", agregó.En esta línea, Carreras descartó que la situación en Roca y Bariloche esté colapsada, pero explicó que existe una fuerte presión sobre el sistema de salud, a causa de las patologías de invierno que se suman al crecimiento del COVID-19. "Estamos respondiendo a todo con el armado de nuevas camas de UTI, en Allen, Roca, por ejemplo, además de la reorganización de los equipos de salud para atender estos espacios con todo lo que conlleva".En relación a los controles en los ingresos de las localidades, Arabela afirmó que "se están combinando agentes de Salud, Policía provincial y Fuerzas Nacionales. En algunas ciudades también hay una importante presencia de agentes municipales que acompañan.Esto permite tener un seguimiento de las personas que provienen de otras regiones".Articulación con NaciónLa Gobernadora reconoció también el trabajo en conjunto y el apoyo del Gobierno Nacional en relación a respiradores test para hisopados. Por el momento no se han solicitado a Nación profesionales de la salud. "La combinación de profesionales nos está permitiendo cubrir la atención de camas, y además estamos permanentemente contratando nuevos agentes. Para la emergencia sanitaria hicimos un proceso de contratación rápido diferente y alternativo, acelerando los tiempos administrativos".En relación al Plan económico post pandemia, Carreras sostuvo que "se venía trabajando desde hace tiempo y ya está terminado, yo estuve reunida virtualmente con algunos ministros nacionales, lo presentamos y se incorporará al Plan Nacional, por eso estábamos esperando algunas definiciones de Nación"