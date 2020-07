Así tratan de llegar a los pobladores aislados en la zona de Vuelta del Rio personal de comisaría de El Maitén a cargo del Comisario Hugo Melipil, junto con personal de Gendarmería del escuadrón 35 de El Bolsón, quienes con la premisa de llegar como sea intentaron llegar caminando hasta pobladores aislados en cercanías del centro comunitario de la comunidad, pera tras caminar 7 kilómetros las condiciones se lo impidieron.Esta mañana un grupo de efectivos policial de El Maitén a cargo del comisario Hugo Melipil y gendarmes del escuadrón 35 llegaron a la comunidad Mapuche de Vuelta del Rio, una vez ahí tomaron conocimiento sobre varios pobladores distantes a unos 9 kilómetros que estaba aislados y no se tenían noticias desde hace días, tras avanzar lo posible en forma terrestre con vehículos 4x4 y estando a un par de kilómetros los policías y gendarmes no se daban por rendidos y decidieron continuar de a pie a través de la montaña.En contacto con noticiasdelbolson el propio comisario Hugo Melipil, destaco que a requerimiento realizado por Intendente Municipal de esta localidad de El Maitén, Oscar Currilen, junto a personal a cargo, se desplazó hasta el paraje rural Vuelta del Rio, dependiente de la órbita jurisdiccional del municipio local, con el efecto de evaluar la situación de poder asistir personas con residencia en el sector alto del cordón montañoso que lleva el mismo nombre y que resulta ocupado casualmente por la Comunidad Aborigen Vuelta del Rio.En tal sentido el funcionario policial destaco que se contó con la colaboración municipal que aporto un vehículo 4x4, además de contar con camión Mercedes Benz perteneciente al Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional con asiento en la localidad de El Bolsón, el cual se encontraba equipado para las circunstancias y con personal de esa Fuerza Nacional. Tales es así que arribado al centro Comunitario del mencionado paraje que se encuentra ubicado en la parte más baja, se intentó avanzar hacia donde se informaba la presencia de pobladores aislado por la acumulación de nieve y resulto imposible avanzar, atento a que en ese lugar ya existía entre 35 y 45 centímetros de nieve, por ende, esto indicaba la imposibilidad de acceder a ese sitio alto por medio terrestre.Ante esta situación Melipil decidió emprender una caminata a pie para tener para realizar una evaluación en sectores más alto, pero solo se pudo avanzar seis o siete kilómetros más, donde se optó por retornar por la importante cantidad de nieve, que en algunos sectores superaba 1,5 mts de altura.Con todo Melipil explicó que este panorama fue puesto en conocimiento al mandatario municipal, para que lo transmita al Comité de Crisis que encabeza el propio Director General de Defensa Civil en la zona, y así se evalué la posibilidad de operar con medios aéreos y/o en su defecto disponer de algún equipo vial para que libere el camino de acceso y llegar con ayuda a estos pobladores que no son más de siete u ocho familias con residencia en aquel sector alto del cordón montañoso mencionado, como así forraje para hacienda menor y mayor.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |