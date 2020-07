Ponemos a disposición de nuestros lectores la nota realizada esta mañana con el presidente del concejo deliberante Fabián Rudolph explicando las normativas existentes para el uso del espacio aéreo municipal de El Bolsón, como así también la mirada del titular de la empresa Cablevisión Sur Germán Lens, respondiendo al comunicado emanado esta tarde desde el ejecutivo municipal.Luego de conocida la misiva hecha pública por el titular de la empresa PIME que aquí en la localidad opera el canal de cable Canal 4 Germán Lens dialogamos esta mañana con el presidente del concejo deliberante de El Bolsón Fabián Rudolph quién explicó los alcances de la normativa vigente destacando que se trata de una ordenanza del año 2005, la cual no sólo es obsoleta si no que muy difícil de aplicar, por lo que trabajarán en generar una nueva normativa en la cual los usuarios del espacio aéreo de la localidad deban realizar cuadrículas de tendido aéreo.La palabra de la empresa PIMEEn consonancia más tarde el propio Lens realizó un video que compartió con noticias del Bolsón para hacerlo público, dando su postura en relación a los dichos vertidos por el presidente del concejo deliberante, y sobre los hechos vandálicos que tuvieron lugar el fin de semana pasado en el cual manos anónimas sabotearon el tendido de fibra óptica que estaba realizando la empresa en el centro de la localidad, "corre serio riesgo la continuidad laboral de 10 personas, qué son nada más y nada menos que 10 familias", destacó Germán Lens.Ofrecemos a nuestros lectores ambos videos para que puedan tener un panorama completo de la situación.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |