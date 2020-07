Conocida la nueva reglamentación que rige en el transporte de personas en autos de alquiler dialogamos con los remiseros de la localidad para ver qué opinan ellos y a través desde su interpretación que dicen los pasajeros sobre tener que dar datos personales al momento de subirse a un remís.Ya desde hace un tiempo rige la nueva normativa que se utiliza en los remises, que determina que aquel que vaya a tomar un vehículo de alquiler deberá dar sus datos personales, dirección, DNI y número de teléfono, al respecto Osvaldo Aravena chofer de una agencia local nos cuenta que dicen los clientes, " se trata una orden del municipio para que le pidamos a los pasajeros los datos personales, pero queremos que la gente colabore y sepa que es algo de municipio, no nuestra”, explicó el chofer quien además agregó que varios clientes no ven con agrado esta normativa.Sobre la reacción que tiene los clientes Aravena explicó “Bueno por ahí reaccionan asombrados por la situación, o sea por tener que dar los datos y te dicen qué, ¿quién sos vos para pedirme estos datos? Y nosotros tenemos que explicarles qué es algo que pide el municipio y que si no aportan estos datos en teoría no podrían viajar, pero como la situación está tan grave no podemos darnos el lujo de perder un viaje”, explicó el trabajador del volante.Por lo menos podemos trabajarSeguidamente consultado sobre cómo se da la recaudación por estos días Aravena destacó que son épocas complicadas pero que por lo menos están pudiendo trabajar, "estamos trabajando a un 50% de lo que se trabajaba otros años, pero también somos conscientes que una situación muy especial y nosotros por lo menos estamos pudiendo salir a trabajar, hay otra gente que no puede hacerlo y se les complica aún más".Con todo el remisero explicó que durante los últimos días se ha notado un incremento muy grande en el transporte local destacando que cada vez que ingresa desde algún sector rural a El Bolsón son los propios pasajeros los que le marcan la cantidad de vehículos y de gente que se ve en la calle.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |