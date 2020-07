En dialogo con la prensa esta mañana el subcomisario Oscar Zapata respondió a la requisitoria de los vecinos del barrio El Mirador y Cuesta del Ternero quienes sostienen que hay una liberación de zona por parte de la comisaría 12 en virtud de que el único efectivo que hay en el destacamento no tiene movilidad.En diálogo con la prensa esta mañana el subcomisario Oscar Zapata respondió la requisitoria de los medios en relación a la situación del destacamento policial de Cuesta del Ternero, cabe recordar que días atrás en los vecinos presentaron una nota a los medios quejándose por la zona, que según sostienen está liberada, habida cuenta que el agente único efectivo en el destacamento sostuvo que no sólo no tiene reemplazo, sino que el móvil habría sido enviado a la comisaría de la familia.En tal sentido Zapata explicó que no es así, “el móvil se encuentra en un taller mecánico y sólo resta que se compre uno de los varios repuestos que le hacían falta por lo que en horas de la tarde ya se estaría realizando la compra del repuesto faltante”, de esta manera el móvil estará operativo a la brevedad en la zona rural destacó Zapata.La embistió y se dio a la fugaDe igual manera el efectivo policial se refirió a un accidente que involucró a dos personas que transitaban una moto, madre e hija que fueron embestidos por un vehículo que luego se dio a la fuga.El hecho ocurrió el sábado por la tarde en pleno centro de El Bolsón y la brigada de investigaciones está tratando de dar con el vehículo que causó el accidente. Según pudo reconstruir el personal de investigaciones gracias a las cámaras que se encuentran en el sector, el vehículo habría cortado el tránsito de la conductora de la moto arrojándola al piso.Como consecuencia del accidente tanto madre como hija resultaron con escoriaciones varias incluso una lesión en una de las muñecas para la conductora de la moto.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |