Israel Kennedy / Guun Producciones

El Cerro Perito Moreno comenzará este sábado 1° de agosto con su operación del centro de ski, con todas las salvedades que implica el contexto de pandemia que atraviesa todavía la Argentina. La apertura será, como primera medida, sólo para residentes de El Bolsón, al menos durante una primera etapa.Laderas, concesionaria del Cerro, lleva varios meses trabajando en estrecha colaboración con las instituciones locales, en particular con la Secretaría de Turismo y el Área de salud de El Bolsón y de la provincia de Río Negro. Entre todos rige el convencimiento de que el trabajo en conjunto y colaborativo es el único camino para poder ofrecerle a los clubes, organizaciones deportivas, equipos de competición y los habitantes de El Bolsón la posibilidad de disfrutar de la montaña y la nieve en estos tiempos complejos para todos.Con ese objetivo se encararon en mayo los trabajos de preparación de la montaña, manteniendo todas las medidas de prevención e higiene para quienes participan de estas tareas.Paralelamente se fue consensuando con el Poder Ejecutivo Municipal y el área de salud del Hospital de El Bolsón, el Protocolo Preventivo para poder llevar adelante la práctica de deportes invernales como el esquí alpino, esquí de fondo y snowboard, además de otras actividades recreativas en la montaña.Este protocolo hace foco en los recaudos de seguridad e higiene a implementarse en el Cerro. Los más importantes son:Uso obligatorio de tapabocas y guantes para realizar todos los deportes y actividades recreativas en la montañaDistanciamiento social de dos metros entre personas, tanto visitantes como personal del CerroRespetar las indicaciones de los carteles en la montaña y especialmente del personal del Cerro.Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada vez que se toca una superficie de uso común o se quitan los guantesAnte cualquier síntoma asociado al COVID-19, informar a los patrulleros o personal del CerroPor otra parte, para esta primera etapa de operaciones solamente a nivel local el Cerro estará operativo de jueves a domingo.Será necesario que quienes quieran acceder al estacionamiento del centro de esquí tengan en sus vehículos una oblea que otorga la Secretaría de Turismo de El Bolsón, acreditando la pertenencia a dicha localidad.Del mismo modo, para poder adquirir tickets de medios de elevación deberá presentarse el DNI que certifique la residencia en El Bolsón; quienes no lo puedan demostrar por el documento podrán hacer el trámite en la Policía local para demostrar su domicilio en la zona.La Montaña:Tras la inauguración el año pasado de la nueva telesilla doble al Plateau, el Cerro cuenta este año con un dominio esquiable de 25 kilómetros, distribuidos en 11 pistas, una de ellas homologada por la Federación Internacional de Ski (FIS) para albergar pruebas de ski alpino de alta competencia -como viene sucediendo desde 2018-.Además, en la cota de 1650m, que es hasta donde llega el nuevo medio, se inaugura este invierno una pista azul que permitirá a los que se inician en los deportes de nieve hacerlo de una manera ideal ya que la zona les brinda un entorno seguro y una buena cantidad y calidad de nieve.“A pesar de las condiciones especiales que genera la pandemia, seguimos trabajando en la montaña para ofrecer la mejor experiencia de esquí posible”, expresa Samy Mazza, Director General del Cerro Perito Moreno. “Las opciones que tenemos este invierno con la llegada al Plateau son inmensas, ojalá que más gente pueda aprovecharla a lo largo de la temporada”.El Centro de Ski & Montaña del Cerro Perito Moreno está emplazado a tan solo 25 km. de la ciudad de El Bolsón, y a una hora y media del aeropuerto de Bariloche por la legendaria Ruta 40.Imágenes,-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |