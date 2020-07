En base a los informes recibidos desde municipios, comisiones de fomento y parajes rurales queintegran el Sistema de Emergencia Provincial, se empieza a cumplir el pronóstico del tiempoproporcionado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).En el cordón andino se registraron precipitaciones en forma de nieve por encima de los 1200metros mientras que las lluvias intermitentes se repiten en Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón,Maquinchao, Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu. Por otro lado, en Ñorquincó nevó durante toda latarde.En cuanto a las rutas, Vialidad Nacional comunicó que la Ruta Nacional N° 23 entre Comallo yDina Huapi se encuentra transitable solamente para vehículos 4x4 debido a la presencia detramos con baja adherencia por la acumulación de barro y grandes charcos de agua. En esesentido, se recomienda no circular en horario nocturno.En razón de que se registran precipitaciones y se esperan intensas nevadas para las primerashoras de mañana martes, la medida se mantendrá hasta tanto mejoren las condiciones de latraza y la circulación sea segura para vehículos de gran porte y de tracción simple.En el caso de los vehículos 4x4, se solicita extrema precaución, baja velocidad y el uso decadenas.Al respecto, desde Vialidad se solicita a los conductores respetar las velocidades máximas,prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada.Asimismo se debe respetar la restricción vehicular, llevar las luces bajas encendidas y verificarque todos los ocupantes del vehículo lleven colocado de manera correcta el cinturón deseguridad.Acerca de la situación de las rutas provinciales, Vialidad Rionegrina informó que las mismas seencuentran transitables con precaución al tiempo que se recomienda no circular durante elhorario nocturno.Se recuerda que desde la AIC se comunicó respecto al pronóstico del tiempo, sobre el ingresode una masa de aire frío sobre el Norte de la Patagonia con lluvias y nevadas con temperaturasmuy frías.El ingreso de aire frío y húmedo provoca inestabilidad sobre el Norte de la Patagonia conVientos del este y sudeste, acompañados de temperaturas en paulatino descenso.Para la Región Sur de la provincia de Río Negro, el pronóstico indica inestabilidad con lluviasmoderadas a fuertes y nevadas persistentes, vientos débiles a moderados que se intensificaránmaña martes (50km/h) y descenso de a temperatura.Las condiciones mejorarán a partir del jueves con rotación de los vientos al sudeste.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |