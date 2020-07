Coopetel informa que, en atención de no haber recibido de ENACOM el listado de usuarios exceptuados de corte de servicio alcanzados por el decreto 311/20 resolución 367/20, se encuentra disponible hasta el día 17 de Julio de 2020, un formulario de Declaración Jurada en nuestra página web https://www.coopetel.org/exentos_corteDeclaración jurada para usuarios excluidos de corte de servicio por falta de pago Decreto N° 311/2020 “Emergencia Sanitaria” | CoopetelCONFORMIDAD. El servicio para el cuál se solicita la excepción conforme los Artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 311/2020 deberá encontrarse bajo la titularidad de la persona humana o jurídica declarada como tal en el presente formulario y de conformidad a los registros de Coopetel a la fecha de dictada la normativa antes mencionada.www.coopetel.orgA fin de que los usuarios que se consideren alcanzados puedan accede al beneficio. En caso de no poder acceder a los medios digitales, pueden realizar el trámite en forma presencial, en nuestras oficinas de Juez Fernández 429 en el horario de 9:00 a 13:00 hs, concurriendo con las debidas medidas de protección personal (uso obligatorio de barbijo o cubre bocas)-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |