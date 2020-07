Así lo remarcaron este medio día los feriantes disidentes luego de mantener una reunión con el intendente Bruno Pogliano, el director de Comercio Guillermo Gaiero y la concejal Eugenia Carrizo, "nos vamos muy contentos, sentimos el apoyo de Pogliano y ahora la decisión la tiene que tomar el área de salud, nos dijeron que en 15 días podíamos tener una respuesta muy favorable".Con el nuevo cambio de fase y entrando a la etapa de distanciamiento social El Bolsón ya permite la apertura de distintos comercios restando quizás uno de los más importantes como es la Feria Regional de El Bolsón, en virtud de esto un grupo de feriantes se reunió esta mañana con el intendente Bruno Pogliano, luego de dialogar con el mandatario se mostraron confiados en que para mediados de Julio la feria pueda volver a abrir, "ahora estamos a la espera de la respuestas de las dos propuestas levadas, pero es positiva por cualquiera de las dos primero nosotros éste presentamos ahora un protocolo que es directamente por la plaza pensando que ya entrar en fase 5 va a ser posible que podamos armar acá, en esta etapa de distanciamiento hay protocolos que seguir, los que nosotros estamos éste dispuestos a cumplir y en este protocolo solamente tiene que dar el ok, salud primero, luego va a pasar a salud después a comercio y también provincia tiene que dar el aval. Así que vamos a estar a la espera de eso”, enfatizo Nely.Más adelante la referentes de los feriantes enfatizó en lo positivo de la reunión, "nos pareció que el intendente esta predispuestos a poder ayudarnos, ellos se comprometieron o sea es positiva la reunión porque se comprometieron a pujar o por la plaza y en todo caso por el predio que es del Galeano, la esquina de la carpa Teatro, que nos autorizaron así que si no sale la plaza vamos a estar armando ahí y vamos a estar pendientes que apenas a nivel nacional se habrán más los espacios volvemos a la plaza”, confió la artesana.Finalmente, y consultada sobre cuándo podrían tener una respuesta la feriante explico, " en 15 días nos dijo, puede ser antes, pero en 15 días podría estar el permiso, mientras tanto se va a tramitar la documentación porque hay que mandar a nación el protocolo con el proyecto, mientras tanto se va a trabajar con volver otra vez a la plaza”.Cabe destacar que los feriantes deberán reunirse con los referentes de la comisión de la Feria Regional para aunar criterios y así llevar adelante una propuesta unificada a los organismos que deben autorizar la apertura del espacio.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |