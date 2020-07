Se trata del edificio en el que funciona desde hace décadas la sucursal local del banco Patagonia, que es propiedad del municipio bolsones. Mediante un proyecto que fue aprobado esta mañana con 5 votos positivos y dos negativos comienzan ahora los pasos para llamar a una licitación.Fue presentado por el ejecutivo municipal a instancias de un Dictamen Comisión de Asuntos Económicos y Legales el día jueves, se aprobó en sesión especial este viernes, dialogamos sobre el mismo el presidente del concejo deliberante Fabian Rudolph, “ se trata de un proyecto de ordenanza autorizando al poder ejecutivo municipal a iniciar los procedimientos administrativos y normativos para que, mediante proceso de Lactación Publica, se permita la enajenación de parte del inmueble municipal que es donde funciona actualmente el banco Patagonia”, detallo Rudolph.Valor del inmuebleSobre el valor del inmueble Rudolph destaco, “las tasaciones no las tenemos en este momento, porque obviamente esto recién es un inicio de un proceso administrativo a partir del cual El Ejecutivo iniciara el camino para buscar las tasaciones y luego armar los pliegos de licitación y finalmente hacer la convocatoria, o sea es un largo proceso para llegar hasta el punto de enajenar el inmueble”, sostuvo.¿Se vende por falta de plata?Sobre la necesidad de vender el inmueble y a que se debe el presidente del concejo deliberante agrego, “Descartó que sea una cuestión económica, se trata de una decisión política que planteó el intendente para su segundo mandato que es desarrollar fuertemente la obra pública municipal particularmente en los barrios de El Bolsón, generar y dotar de infraestructura a esos barrios y por ahí la mirada que se está teniendo que tenemos un inmueble que hoy por hoy no le reditúa prácticamente ningún beneficio a la municipalidad”, además sostuvo que el inmueble es de dominio privado que no puede ser utilizado por la comunidad en general y pasaría el eventualmente el monto de esa eventual enajenación a conformar un fondo para infraestructura para mejoramiento de espacios en los barrios.Obras consensuadasSobre las obras que se realizarían con el dinero generado de esta venta Rudolph sostuvo que se trataría de obras de cloacas, de redes de agua y obviamente algún tipo de inmueble, “estos proyectos se discutirán y se plasmaran con cada referente barrial”, enfatizo.“Me opongo, pero vengo a ofrecer mi compromiso”Mas tarde el concejal Tino Rinaldi dejo en claro su postura en oposición al proyecto, al punto que no solo sostuvo que se opone la venta del inmueble , sino que se ofreció como nexo con el estado nacional para buscar alternativa para logar las obras que se realizarían con el dinero que se logre de la venta, “se que se va a aprobar por la configuración de poder político que existe en este concejo , que así lo elegio el pueblo, pero me ofrezco para ser una alternativa”, sostuvo.Premura para plantear un tema por demás importante:Primero quiero expresar que es una pena que un tema tan importante como éste sea tratado en 48hs. Se presentó el miércoles, el jueves se hizo la comisión de labor y hoy viernes se va a votar. Para el Partido Justicialista al cual represento es algo muy importante y complejo cuando el Estado vende su patrimonio porque lo sufrimos en la década del noventa no sólo a nivel Nacional, recordemos que a nivel Provincial el Banco Provincia de Río Negro fue vendido al Banco Patagonia producto de estas políticas.Obra Pública:Como Peronista conozco y valoro la importancia de la obra pública para el desarrollo y generación de trabajo. Pero las obras no pueden realizarse sin la justificación y el conocimiento necesario cuando ello implica la pérdida de un capital tan importante para el municipio como he comentado anteriormente. ¿Cómo se va a reemplazar el ingreso de dinero que éste producía al erario público? Tampoco tenemos información sobre ese punto.Propuesta:Como aquella vez que se discutió en este recinto el aumento de la Unidad Fiscal y me opuse ofreciéndome para buscar otra forma de aumentar el dinero que ingresa al Municipio y dejar de lado la clásica fórmula que es aumentar la Unidad Fiscal a los vecinos y vecinas que pagan religiosamente siendo en muchos barrios son una minoría absoluta (llegando al extremo de ser un 3 o 4 por ciento en algunos). Hoy me vuelvo a ofrecer como herramienta política para ser nexo entre el Estado Municipal y el Estado Nacional. Pero no sólo de manera discursiva sino con el compromiso que me caracteriza y creo ha sido evidente en esta pandemia.Porque esta crisis que generó el COVID-19 es una crisis de la cual no sabemos su alcance, su duración y su profundidad. Como dije al comienzo es una decisión compleja, complicada y no es algo fácil de la noche a la mañana uno no puede tomar una decisión de la importancia que esto tiene ya que es un bien de todos, particularmente para mí no es una decisión fácil y vuelvo a repetir no tiene que ver con desconfianza ni mucho menos, confío plenamente en mi equipo de trabajo pero también entiendo que a veces en la vorágine diaria las cosas se desvirtúan" explicó la concejal Garach.Sobre la creación de los proyectos la edil fue clara en expresar que ella considera que los proyectos los tienen que trabajar los concejales en el concejo, "debemos ser nosotros quienes debemos elegir, qué obra y qué cuestiones se tienen que hacer con el dinero que se logre de esta venta".