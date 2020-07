Estaba en un domicilio de un vecino en el sector del Currumahuida, se encuentra bien y ya está en su domicilio particular.Esta mañana pasada las 10:00 de la mañana el comisario inspector Darío González informó a los medios de comunicación que primeramente se dio con el paradero de la ex pareja de la joven que tiene una orden de restricción por violencia de género, inmediatamente también un vecino se comunicó con la comisaría de la localidad de El Hoyo dando cuenta de que la joven de 25 años de edad se encontraba en su domicilio.“Siendo las 09;30 hs se ubicó y demoro ciudadano G A, ex pareja de la joven buscada, el mismo fue habido zona paraje rincón Currumahuida está localidad y fiscal dra. Ventura dispuso notificación imputación delito desobediencia y posterior traslado su domicilio”, expuso Gonzales.Con todo el funcionario policial agrego que siendo las 10 hs la familia Maldonado, vecino zona Currumahuida avisa que Milagros Alvarado se hallaba en su domicilio, por lo que se presentó en el lugar personal policial y traslado a la joven al hospital local para examen rigor y posterior entrega su madre”, explico Gonzales.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |