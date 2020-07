Se trata de un vecino del barrio Arrayanes de la localidad de El Hoyo que fue hallado en el interior de su vivienda sin vida, pasadas las 14 horas de esta tarde. Personal policial consignó a este medio que no encontraron signos de violencia en la vivienda por lo que se presume la muerte del vecino se debió a un paro cardiorespiratorio. El hombre poseía una gran cantidad de armas de grueso calibre.Fuentes policiales consignaron que pasadas las 14 horas un vecino se comunicó con el cuartel de bomberos pidiendo la presencia de personal policial dado que había encontrado a su vecino presuntamente sin vida en el interior de la vivienda, “constituido el personal se entrevista con el vecino manifiesta haber encontrado a una persona en el interior de la morada presuntamente sin vida, por lo que inmediatamente se le da intervención al hospital local haciéndose presente la ambulancia a cargo de la Dra. Razo, quien del examen del cuerpo que el certifica que el cuerpo no tenía signos vitales (estaba sin vida) y que la causa de seria muerte por paro cardiorespiratorio.Cabe destacar que el personal policial no observo signos de violencia y/o desorden, en la vivienda.Gran cantidad de armasCon todo cuando el personal policial ingresa a morada se encuentra con una gran cantidad de armas de todo tipo y calibre, además de municiones... por lo que inmediatamente se le da conocimiento al fiscal de turno Dr. Julian forti, quien dispone que se realice la inspección ocular del lugar y se proceda al secuestro de las armas habidas en el mismo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |