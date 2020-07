Un peculiar fenómeno atmosférico se dio durante la madrugada de este miércoles ocasionando que la ruta de la región se convirtiese en una trampa para los automovilistas. Desde los repollos hasta el pedregoso se contabilizaron al menos 8 incidentes viales contando entre ellos un vuelco y una persona que debió ser trasladada primero el hospital de fusión y luego al hospital de El Bolsón.Con las últimas horas de la tarde del martes cayeron lloviznas en toda la región luego cesaron para darle pasó a temperaturas bajo cero que dejaron no sólo las calles intransitables, sino que las rutas de la región tienen muy complejas para el tránsito por la gran presencia de hielo sobre la calzada.Desde temprano se fueron conociendo las noticias de los despistes primero en la zona de El Pedregoso donde una camioneta de reparto de paquetería oriunda de El Bolsón sufrió un despiste por lo que el conductor debió ser primero derivado al hospital de Epuyen, luego de ahí fue trasladado al nosocomio de El Bolsón para una mejor atención.Según avanzaba la mañana sí iban conociendo datos de camiones atascados y atravesados sobre la calzada en la subida hacia El Maitén, en contrapartida el acceso norte a El Bolsón no era distinta la realidad, allí por lo menos se dieron otros cuatro despistes y un vuelco.Uno de los despistes protagonizado por un Corsa familiar en el cual el conductor ingresaba a la localidad desde el norte, primer impacto contra un pino y luego terminó haciendo equilibrio sobre una alcantarilla.Kilómetros más adelante y en cercanías al acceso a una conocida piscicultura que hay en la zona, una trabajadora de bosques de la provincia que circulaba sentido norte-sur se encontró con un ciclista sobre la calzada a escasa velocidad, por lo que al esquilar al sujeto la mujer saliendo de la curva se encontró con un camión que venía de frente, por lo que volanteo y terminó volcando sobre la banquina derecha, relató a noticias del Bolsón el jefe del cuerpo de seguridad vial de la policía de la provincia de Río Negro en El Bolsón, oficial inspector Juan Rojas.Si bien la mujer no sufrió heridas a pesar de lo aparatoso del vuelco cabe destacar que la unidad, una Toyota Hi Lux 4x4 contaba con los equipos de seguridad pertinentes por lo que la mujer pudo contar la historia sin mayores consecuencias a su salud.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |