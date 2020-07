Durante estas horas continúan los trabajos para dar con un hombre de 32 años que se perdió el miércoles en la zona de Coquelén como consecuencia de las nevadas.Desde la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia se indicó que ayer 30 personas de diferentes organismos trabajaban en la búsqueda al tiempo que en este momento se incorpora más personal e instituciones a la tarea.El hombre, es peón de campo y se dirigía el miércoles por la tarde desde Cañadón Bonito a Coquelén pero debido a las condiciones climáticas se perdió y no pudo regresar.Ayer se pudo comunicar vía teléfono celular con su madre y a partir de allí se pudieron establecer comunicaciones con él para poder orientar la búsqueda.La última comunicación fue ayer a las 20 y el hombre pudo confirmar que se encontraba en un puesto abandonado en el que iba a pasar la noche. También pudo informar que podía observar las luces de los rescatistas, a unos diez kilómetros, pero que no lograba avanzar debido al cansancio y al cúmulo de nieve.Desde el inicio del operativo de búsqueda se encuentra trabajando personal de la Policía de Río Negro, Bomberos de Comallo y de Sierra Colorada, personal del Municipio de Comallo con dos tractores, mientras que esta mañana se suma el equipo de rescate del Club Andino de San Carlos de Bariloche con dos camionetas, un cuatriciclo con oruga, dos parámedicos, cinco rescatistas, equipos de montaña y Gendarmería Nacional con una cuadrilla y una moto de nieve.Por otro lado, Protección Civil indicó que la Brigada del Ejército Argentino en Neuquén se comunicó la imposibilidad de sobrevolar con su helicóptero la zona de asiento de la aeronave debido a las condiciones climáticas. Dicha situación podría modificarse en el día de mañana. Las condiciones del tiempo tampoco permiten el sobrevuelo del avión de la Dirección de Aeronáutica de Río Negro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |