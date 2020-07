Equipos de rescate y bomberos voluntarios de la localidad de El Bolsón trabajaron durante 5 horas para poder sofocar las llamas que consumieron completamente la cervecería Kelly ubicada a la vera del río Azul en el circuito del mismo nombre.En contacto con noticiasdelbolson Alejandro Namor, jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de la localidad destacó que comenzaron con la alerta recibida a las 7:10 de la mañana y no fue sino hasta las 12:30 del mediodía que los equipos pudieron regresar a la localidad.Con todo el voluntario destacó que momentos de zozobra se vivieron cuando se presumía que la persona encargada de cuidar el sector se encontraba en el interior de la cabaña consumida totalmente por las llamas, hasta que con el correr de las horas y logrando sofocar el incendio los voluntarios removieron todos los escombros y no hallaron a la persona que debería estar cuidando en la cervecería, por lo que si bien llevo alivio ya que se presumía fallecida en el siniestro, aun no se sabe de su paradero.De igual manera Namor destacó que todo el trabajo se vio complejizado en virtud de que no pudieron vadear el río Azul por la gran cantidad de agua que trae en esta época por lo que los voluntarios debieron cargar todos los elementos, ya sean motobombas, líneas de ataque y demás elementos a pulso por la pasarela, esto también dificultó un ataque rápido aunque al momento de llegar al lugar del siniestro la vivienda estaba totalmente tomada por las llamas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |