Fueron las declaraciones de Ezequiel Muñoz, hijo del hombre golpeado, que está internado en Bariloche, quien dio a conocer su versión sobre los hechos ocurridos el fin de semana en el barrio primavera. "Si la Policía o quien tenga que hacerse cargo no hace nada, me veré obligado a hacer justicia por mano propia", sostuvo.Ezequiel Muños es hijo de José Muñoz trabajador del IPROSS, que desde el día domingo se encuentra internado en Bariloche con múltiples lesiones, "es mi papá la persona que está internada. Él estaba durmiendo, el que tuvo quilombo con ellos (los agresores), es mi hermano", relató a noticiasdelbolson el joven.Seguidamente Ezequiel explicó: "mi viejo se encontraba en su casa tranquilo y le fueron a patear la puerta, le cortaron la cara, le quebraron una pierna, está peleando por su vida y ellos siguen afuera como si nada".Seguidamente agrego que fueron los peritos, sacaron fotos de la casa toda destrozada.¿Que hace la policía?Con todo es te panorama el joven preocupado por la suerte de su familia se consulta: "Y la Policía no hace nada ¿qué espera que se maten?, el problema viene de hace tiempo con esa familia, Había denuncias de ellos por medio, pero denuncian, ¿se hacen una cobertura y después atacan? Son cualquiera.Sobre los dichos del comisario sostuvo que su padre no tenía ningún cuchillo que estaba descansando, indefenso sin poder defenderse, irrumpieron en su domicilio y lo lincharon y todavía están sueltos.Mi nombre es Luca Ezequiel Muñoz y espero que se haga justicia, no que dejen pasar estas situaciones porque los familiares estamos indignados ya que nadie hace nada. Y si la Policía o quien tenga que hacerse cargo no hace nada, me veré obligado a hacer justicia por mano propia, sentencio.