Las Comisiones de Fomento no tendrán que devolver el crédito de asistencia financiera por COVID-19

En virtud del enorme esfuerzo que están realizando las Comisiones de Fomento junto a equipos provinciales en el marco de la pandemia por COVID-19, la gobernadora, Arabela Carreras, determinó que los aportes financieros que llegan desde Nación se realizarán en calidad de subsidios y no de créditos.La decisión busca acompañar y solventar los desequilibrios económicos generados por el avance de la pandemia del Coronavirus y la pérdida de recaudación en toda la provincia.En este sentido, un total de $3.761.300 se inyectarán en las 36 Comisiones de Fomento, desde las cuales se viene trabajando intensamente junto a Protección Civil, Bomberos, la Policía y el Ejército Argentino, en la asistencia de alimentos, forrajes para animales, insumos del Plan Calor, entre otras cosas, en virtud de la emergencia climática por las fuertes nevadas.En esta línea la Gobernadora explicó que "estos fondos los hemos gestionado en Nación con el fin de compensar los desequilibrios financieros de las arcas provinciales. Por eso vamos a apoyar a los municipios y comisiones de fomento a través de créditos blandos con baja tasa de interés"."Actualmente estamos enfrentando en la Región Sur una crisis también desde lo climático, con una serie de factores que hace que aumente el gasto en la comisiones de fomento, por eso hemos decidido que el crédito se transforme en subsidio, no tendrán que devolverlo y esto nos permitirá reforzar la asistencia para todos los vecinos y vecinas", agregó.Cabe destacar que estas ayudas económicas se dan en el marco de una asistencia de Nación a la Provincia a través de un crédito por $2.900 millones, del cual se destinó un fondo de $290.000.000 (el 10%) en créditos para Municipios y Comisiones de Fomento.La Gobernadora ya comenzó a firmar los convenios respectivos con los primeros Municipios y determinó que en el caso de las Comisiones de fomento, esa ayuda llegará como subsidio.Distribución de los fondosAguada Cecilio: $99.902,47Aguada de Guerra: $90.990,96Aguada Guzmán: $86.065,19Arroyo Ventana: $61.455,14Arroyo Los Berros: $103.907,01Cerro Policía: $129.757,90Clemente Onelli: $87.287,23Colan Conhue: $75.612,03Comico: $77.454,49Cona Niyeu: $118.985,13Cubanea: $67.302,14Chelforo: $74.070,38Chipauquil: $74.690,80El Cain: $106.369,89El Cuy: $205.430,51El Manso: $122.989,66Laguna Blanca: $83.602,31Mamuel Choique: $126.975,40Mencue: $147.900,52Nahuel Niyeu: $62.075,56Naupa Huen: $104.527,43Ojos de Agua: $73.449,95Paso Flores: $89.750,12Peñas Blancas: $106.670,70Pichi Mahuida: $66.380,91Pilquiniyeu: $66.380,91Pilquiniyeu del Limay: $84.843,15Prahuaniyeu: $97.439,58Rincón Treneta: $60.533,91Río Chico: $138.989,01San Javier: $215.282,05Sierra Paileman: $74.991,61Valle Azul: $340.193,55Villa Llanquin: $86.986,42Villa Mascardi: $70.366,65Yaminue: $80.519,00