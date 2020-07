El hecho ocurrió en pleno centro de la localidad de El Bolsón cuando el delincuente conocido ya dado que es la tercera vez que lo detienen con un vehículo robado sustrajo el automotor que estaba parado afuera de la guardia del hospital y a los 40 minutos lo detuvieron a tan sólo diez cuadras de donde robó el auto.En contacto con la prensa esta mañana el subcomisario Oscar Zapata confirmó que el vehículo había sido robado cerca de la una de la madrugada cuando el ocupante descendió a la guardia del hospital y luego de ser atendido al salir se percató que el auto ya no estaba, "recibimos un llamado telefónico desde Neuquén dando cuenta del hurto de un vehículo, se comunicó la propietaria del rodado y madre del joven al que le fue sustraído el automóvil, explicando que su hijo bajo en la guardia del hospital y cuando salió el auto ya no estaba, también explicó que el auto había quedado sin traba en sus puertas y con las llaves en el comando".Si bien la triangulación de llamada que realizó el damnificado, primero a su madre a Neuquén y su madre luego a la unidad 12 de El Bolsón demoró varios minutos, desde la cúpula policial se montó un operativo rastrillaje dando con el rodado 40 minutos más tarde y a tan sólo diez cuadras de donde lo sustrajo un conocido vecino de la localidad chapista él y que sería la tercera vez qué es detenido con un auto robado, según detallaron Fuentes extraoficiales a este medio.El hombre fue demorado y se esperaba la determinación de la justicia sobre su libertad, aunque vuelva quedar imputado en una nueva causa.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |