Ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana en pleno centro de El Bolsón, fue rápidamente sofocado por personal del correo argentino.Minutos antes de las 8 AM el vehículo de una de las empleadas del correo de nuestra ciudad comenzó a incendiarse, rápidamente sus compañeros acudieron con extintores manuales y lograron sofocarlo.También concurrieron bomberos voluntarios para ayudar en la faena, enfriando la planta impulsora.El siniestro no paso más allá del cofre del motor gracias a la rapidez de los trabajadores postales, por lo que no hay que lamentar grandes pérdidas.