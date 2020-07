Si bien se puso en marcha la parte final del proyecto que prevé un hogar de noche para vecinos en situación de calle, desde hace un año la parroquia local ya asiste a tres personas, “no le vamos a cambiar la vida, pero que a la noche tengan dignidad”, explicó el padre Ricardo Cittadini.La situación de abandono que vivo una mujer el domingo pasado reabrió la polémica por los personas en situación de calle, en tal sentido dialogamos esta mañana con el cura párroco Ricardo Cittadini quien realizo un breve repaso de como surgió el proyecto Emaus de El Bolsón, “el proyecto Emaús tiene ya prácticamente en nosotros un año empezó el primero fue Rafael conocido como el Rafa, que se alojó aquí una noche de mayo del año pasado --le caía agua por la nariz, ensopado llego-- y de allí no hemos parado con más o con menos número de ellos” recordó el cura.Seguidamente agrego que en virtud de esta situación es que surgió el contacto con Emaús Bariloche que cumplió estos días 12 años de servicio ininterrumpido, “nos pareció el mejor de los modelos, reconociendo también nuestras limitaciones. Como comunidad parroquial y viendo el éxito que habían logrado allí en Bariloche preguntamos el secreto y el secreto es el trabajo en comunidad con convenios con otras instituciones y aquí en El Bolsón el convenio básico que ya está acordado verbalmente es con el municipio”, detallo Cittadini.Manos a la obraSobre cómo se encuentra el proyecto del hogar de noche en el barrio Los Hornos explicó “Por ahora seguimos con el viejo modelo de asistencia parroquial, pero bueno ya una empresa donó una gamela por lo que ayer estuve con Kike Ibarra, el municipio la va a desarmar para ver qué dimensiones hay que hacer una platea, quizás la misma gente de obra pida colaboración algún corralón porque parecería que todavía no tiene el techo que no llegó o que le falta pero son problemas técnicos”.Sobre la obra en la parroquia del barrio sostuvo que gracias a Dios averiguaron que hay posibilidad de conectar el gas a la capilla, “Entonces la oportunidad de hacer por lo menos la conexión de gas hasta la caja es fundamental, también nos pueden ayudar en esto, ya que el proyecto está madurando, y la verdad que el municipio está poniendo lo mejor que puede los ritmos institucionales son lentos pero hay que sacar esta situación de crisis lo más rápido posible”, confió el sacerdote.Asistencia en la urgenciaSeguidamente le cura párroco sostuvo que ante la urgencia ya se están albergando a tres personas, “desde mayo del año pasado estamos alojando a más o menos personas, hoy son tres, pero no son los todos los hombres de la calle acá entraron tres”.VandalismoSin embargo el propio Cittadini destaco que se torna muy difícil trabajar con estas personas por su condición y la parroquia está sufriendo hechos de vandalismo y robos, “por cuestiones de seguridad, hemos tenido entre vandalismo robos y rupturas 10 agresiones en los últimos tres meses, entonces es imposible mantener este ritmo de agresiones porque están rompiendo justamente en el esfuerzo de una comunidad parroquial de años”, explicó y ante la consulta sobre si son estas personas quienes rompen y roban agrego, “Yo creo que no, pero no soy perito, evidentemente están en un mundo oscuro en un mundo de delincuencia”, “tengo esperanza y siempre los que han tratado lamentablemente con drogadictos y con alcohólicos sufren, el corazón se te parte, sobre todo cuando uno los quiere amparar, los quiere a coger, no tengo lazos familiares pero la fe me indica que son mis hermanos y eso tiene un costo muy alto”, enfatizó el cura párroco.Aportes para la obraFinalmente en relación a lo que hace falta para el hogar de noche solicita la ayuda con materiales, “los de buen corazón, más allá del credo, podemos apoyar esta iniciativa que no le vamos a cambiar la vida pero que a la noche tengan dignidad sí, por lo que se lanzarán campañas, primero para la levantamiento de la estructura, parte de la capilla de Los Hornos estará al servicio pero no alcanza hay que hacer está gamela para el dormitorio, hay que montar un baño entero, el tema de la calefacción, de los caños de gas, las conexiones que son carísimas, bueno todo esto sería un gesto de caridad de la gente de El Bolsón hacia los que más hoy necesitas”, sostuvo Ricardo Cittadini.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |