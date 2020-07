“Si bien Todavía no tiene fecha fija ya comenzaron a trabajar en la reparación del terreno donde va a estar instalada”, explicó el secretario de comercio de El Bolsón Guillermo Gaiero.“Venimos trabajando hace meses con distintos referentes de la Feria Regional y la excelente noticia es que ya estamos en la recta final para que puedan volver a armar sus puestos nuestros feriantes”, explico Gaiero quién también destacó que en horas de esta mañana ya comenzaron trabajadores municipales a reparar el predio que está ubicado en San Martín y Dorrego, en el predio donde se monta la carpa teatro.Seguidamente y en relación al regreso de la feria a su lugar habitual el secretario de comercio explicó que se hace muy difícil el control de las personas que vayan a la feria, por eso se eligió por el momento, abrir en el lugar donde se monta la carpa teatro y de esta manera el control de los que vengan a la feria va a hacer más sencillo.Finalmente, y en relación a la fecha tentativa de apertura de la feria el funcionario explicó que si bien no hay una fecha cierta ya están en la recta final, “falta terminar algunos detalles en el terreno, estimo que antes de fin de mes la feria estará nuevamente en funcionamiento”, confeso.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |