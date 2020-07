Los concejales de Chubut al Frente cuestionaron la falta de transparencia del gobierno municipal en la utilización de los fondos destinados a atender la emergencia aprobada en diciembre pasado, en una nota emitida desde el espacio político aseguran que la medida promueve el uso discrecional de los recursos públicos, por tal motivo la votaron en negativa.El bloque de concejales de Chubut al Frente rechazó el proyecto del oficialismo para declarar la prórroga de la emergencia económica y financiera ante la falta de información que permita echar luz sobre la forma en la que el gobierno municipal administró las partidas destinadas a atender la crisis socio sanitaria.Los concejales Andrea Lozada, Rocío Zucarelli y Fernando Arroyo, argumentaron que la iniciativa a su vez, es una medida discrecional en el uso de los recursos públicos que pretende otorgarle superpoderes al Ejecutivo.“Lo trabajamos en labor parlamentaria y en función de su análisis solicitamos datos oficiales para conocer los informes financieros de ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año y las estadísticas de ingresos y egresos de las arcas municipales entre otros datos necesarios, pero no se nos aportó ningún tipo de documentación oficial que justifique extender la emergencia, pretenden que firmemos un cheque en blanco”, detallaron.Zucarelli, en tanto, aclaró que “El día anterior a la sesión, se nos hizo llegar una especie de detalle de las cuentas del mes de febrero y un aproximado de los meses siguientes, los cuales carecían de firma del funcionario responsable, y también, curiosamente, de la documentación respaldatoria. En ningún momento fue ingresado proyecto alguno sobre ejecución de gastos de lo realizado durante la emergencia aprobada en diciembre, ni proyección a futuro de los gastos y destino de ingresos”, agregó.El bloque de Chubut al Frente había adelantado que en caso de no poder acceder a la información requerida, no iba a acompañar el proyecto.Un ejemplo de la falta de transparencia de la administración municipal en el manejo de los fondos públicos es el ATP de 4 millones de pesos que recibió en el marco de la emergencia, tanto su recepción como la utilización del dinero debían ser refrendados por el Concejo Deliberante, pero esto nunca ocurrió ya que el Ejecutivo dispuso un uso discrecional y unilateral del mismo.Además, los ediles desmintieron que el rechazo a la emergencia económica ponga en riesgo el pago de salarios a los trabajadores, la asistencia alimentaria o la inversión en servicios públicos, como pretende instalar el oficialismo. “Si el gobierno municipal no puede hacer frente a estos compromisos será por propia impericia, porque desde el Concejo Deliberante le hemos dado todas las herramientas para gestionar sin problemas”, refutaron.En ese marco, señalaron su predisposición a acompañar iniciativas tendientes a facilitar la gestión y mencionaron la Emergencia Económica aprobada en diciembre último por seis meses, la Emergencia Sanitaria sancionada en enero de este año por el plazo de un año, la Emergencia en Servicios Públicos que se encuentra vigente, o el proyecto aprobado en la última sesión, sobre la actualización del valor de la tierra fiscal, en vistas de futuras nuevas adjudicaciones y asimismo, tributos, entre otras propuestas.Por último Zucarelli cuestionó que “sin documentación, no se puede constatar que exista un déficit, pero evidentemente, es más fácil endilgar los problemas propios a quienes están queriendo hacer un bien a la comunidad, antes que aceptar que la ineptitud, la codicia y la falta de unidad son los verdaderos responsables del fracaso de una gestión que no hace más que evidenciar la falta de capacidad para gobernar”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |