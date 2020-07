Se trata de Ramón Michelena, titular de la empresa de remises Piltri ubicada en pleno centro de El Bolsón que esta noche se comunicó con noticias del Bolsón para denunciar el abandono de una persona, que según destacó no quiso hacerse cargo el hospital de área de El Bolsón y la policía no pudo actuar. En momentos que se registran temperaturas bajo cero la mujer se encuentra mojada y deambulando por el centro de la localidad.Pasadas las 22:30 Ramón Michelena titular de la empresa remises Piltri llamo a noticias del Bolsón para denunciar lo que él entiende como un abandono de persona, "la mujer llegó aquí a la remisería pidiendo que la lleven y cómo es violenta los choferes se negaron, luego empezó a gritar y a llorar por lo que de inmediato los choferes llamaron a la policía porque la mujer estaba muy violenta gritaba y golpeaba la puerta de la remisería”, explico Michelena.En simultáneo el trabajador del volante también llamó al hospital de área de El Bolsón donde fue atendido por una médica, " también llamé al hospital y me atendió una doctora que me dijo que sí estaba haciendo disturbios tenía que ir presa", consultado sobre la situación Michelena explicó que en su parecer esto es una necesidad de atención sanitaria y que al no darle la misma se transforma en un abandono de persona, ya que la mujer salió al vereda y se tiro en el piso gritando que tenia frió en las piernas y llorando.No voy al mover una ambulancia.Consultado sobre la respuesta que le dio el personal policial con la mujer que yacía tirada en el piso, Michelena explicó que los efectivos se comunicaron también con la guardia del hospital de área de El Bolsón y que la misma facultativa les explicó a los policías que no iba a mover una ambulancia por esta situación.Al momento de consultarle si se trata de una persona conocida Michelena sostuvo que se trataría de una persona paciente del ámbito de Salud Mental del hospital local.Consultado el remisero sobre las explicaciones que dio la policía en el lugar, explico que también se escusó de no poder realizar ninguna dirigencia, mientras que la mujer, tirada en el piso se orinó encima, explico el trabajador del volante por lo que ahora está, con temperaturas bajo cero se encuentra mojada y deambulando por las calles céntricas de El Bolsón sin ningún tipo de asistencia.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |