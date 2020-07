Noticias del Bolsón volvió esta mañana a la toma de Las Golondrinas, allí dialogamos con un grupo de jóvenes que se instalaron en el lugar, como lo hiciéramos hace 6 meses con quienes en esa época estaban en la misma situación que los jóvenes de hoy.Pasó el tiempo y la historia es la misma, la necesidad de tierra y cansados de esperar por una promesa que nunca llega, hace 6 meses visitamos en la toma de Las Golondrinas y dialogamos con quienes estaban ocupando el predio en esa época, las razones las mismas que nos dieron los jóvenes de hoy, paso el tiempo y hoy la situación se revive, pero con otras caras.Pedido de renuncia y consejoLuego de hacer hincapié en el hecho de que no van a abandonar el sector y que de pedirle la renuncia al intendente Augusto Sánchez, a quién tildaron de inoperante, los jóvenes en la voz de Emmanuel, le dieron un consejo a sus vecinos que hoy se llaman pre adjudicatarios, “aquel que tenga necesidad que venga y ocupe la Tierra, como lo hacemos nosotros, no esperen las promesas truncas de los políticos que primero le van a poner el agua o la energía eléctrica, porque si no les va a volver a pasar lo que les está pasando hoy”, sostuvo Emmanuel.Finalmente, y tras varios minutos de explicar lo que sucedió el día de hoy en el lote con una topadora que llego para desalojarlos pero que al final se fue sin mover más que dos troncos, el referente denunció que en el lugar hay vecinos que tienen camionetas de alta gama 4x4, varias propiedades en otros sectores e incluso viviendas ostentosas.Comunicado de los preadjudicatariosCon todo desde el grupo de preadjudicatarios mandaron un comunicado de prensa que sostiene, los vecinos abajo firmantes incluidos en el listado de postulantes que reúnen condiciones para ser potenciales candidatos adjudicatarios a lotes del proyecto de Urbanización Radal Sur queremos informar a la comunidad en general:En primer lugar, nuestro repudio a las ocupaciones producidas en el sector destinado a este proyecto como así también a cualquier ocupación ilegal de tierras.Desmentimos totalmente los trascendidos y mensajes difundidos en redes sociales por individuos que maliciosamente han desvirtuado nuestro reclamo haciendo creer que pertenecemos alguna agrupación política.Somos los principales perjudicados por la acción de individuos nefastos de la política local que continuamente apoyan La usurpación ilegal de tierras, finaliza el comunicado de los preadjudicatarios.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |