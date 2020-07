Trabajadores de canal 4 denuncian que no los dejan trabajar

Así se desprende de una publicación realizada en redes sociales, tras ser multados varias veces por un tendido de fibra óptica que están realizando para preservar su fuente laboral explicaron. “nos cobraron el canon, pero no nos dejan realizara el tendido”, sostiene el comunicado que denuncia a la misma municipalidad local.Compartimos el comunicado textual.NO NOS DEJAN TRABAJAR!!El día jueves próximo pasado, mientras personal de la empresa se encontraba finalizando el tendido de fibra óptica que necesitamos para interconectar ARSAT con las instalaciones del canal en Av. Sarmiento 2910 de El Bolsón (RN) ello, con el objetivo brindar un mejor servicio a los abonados -autoridades municipales de la ciudad- luego de haber autorizado y percibido los cánones correspondientes a la obra de instalación, -en un claro atropello hacia la empresa-, se presenta labrando un Acta, solicitando la suspensión de la obra.Este atropello no hace más que poner en riesgo la existencia de la misma, ya que estamos intentando hace años mejorar la red de coaxil a fibra óptica, como única posibilidad a poder seguir brindando servicios de tv e incorporar los de internet, los que son indispensables para la subsistencia de la empresa, pero tanto las autoridades de Coopetel desde hace más de 3 años, como ahora las autoridades municipales, nos lo impiden. Hoy lunes, además, nos encontramos con la ingrata noticia de que la fibra que se había colocado fue saboteada, ya que la cortaron en dos tramos. Teniendo en cuenta que desde nuestro noticiero Visión 4, tratamos permanentemente de que haya pluralidad de voces y se informe de forma imparcial, estos ataques son también un ataque contra la libertad de expresión.Estos hechos son y serán denunciados penalmente en la Justicia Federal.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |