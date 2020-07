Eliseo Soto y su hermano dialogaron esta mañana con los medios de prensa que llegaron al barrio Primavera, lugar donde se generó una gresca el fin de semana que terminó con una persona detenida y otro internado en Bariloche. Los vecinos dicen: “mi hijo de 4 años llora y me pide que nos vayamos del Barrio porque tiene miedo de que nos pase algo”.“Nosotros somos los que le pegamos al hombre porque el vino a prender fuego mi casa", explicó Eliseo mientras su hermano de atrás se mostraba como le había quedado el rastro de un disparo de escopeta en su pierna."Yo soy el que le quisieron prender fuego la casa y mi hermano es el que tiene un tiro en la pierna, estos son unos malvivientes que viven a los tiros y hace 10 años que estamos viviendo la misma situación", sostuvo Eliseo Soto quien conto su versión de cómo fue la situación y detallo que ya no se puede vivir al tiempo que solicito a la justicia que erradique del barrio a la familia Núñez.Zona liberadaSeguidamente los hermanos enfatizaron en que desde hace 10 años la situación del barrio es insoportable, “venimos denunciando ante la policía la fiscalía a todos y por todos lados estamos denunciando nunca nos dan bolilla y esperaron a que pase esto”, " nosotros ahora estamos encerrados acá en mi casa. Tuvimos que sacar a nuestra familia, mis hermanos los cinco chicos que hay en la casa, todo porque esta persona tiene la zona liberada, acá venden cocaína, marihuana de todo venden acá", explicaron los hermanos .El allanamiento llego tardeConsultados sobre la medida judicial que se estaba llevando adelante Soto explicó que esta medida llega tarde, "el fiscal da la orden, pero vienen tarde porque éstos ya se descartaron de las armas y de todo lo que tenían escondido”, sostuvo Eliseo.Esto termina con una muerteSeguidamente uno de los hermanos preocupado por el futuro consultaba qué va a pasar si la justicia no toma medidas, habida cuenta de que se hace insostenible la situación, "¿qué tenemos que hacer nosotros? armarnos, comprar armas, matarlos nosotros mismos y después tenemos que ir presos, ¿dejar nuestras familias desamparadas? porque encima ahora sabemos que van a venir los hijos de Viedma y esto va a terminar en una tragedia", enfatizó.Vivir con miedoMás tarde otra vecina del barrio Primavera, que pidió no ser identificada en virtud del miedo con el que viven en el barrio, también nos contó, “mi hijo de 4 años llora y me pide que nos vayamos del Barrio porque tiene miedo de que nos pase algo”.“Hola como estas, buenas noches, te escribo en nombre de todos los vecinos del barrio Primavera.Estamos muy triste por lo sucedido, tenemos miedo de hablar, vivimos aterrados por esta familia Muñoz. El señor que se encuentra internado vive en frente a su hijo que es tranza y tiene antecedentes penales.Sacaron a todos los niños del barrio por miedo que esta noche el chico agarre a tiro a la familia Soto. El barrio es testigo que viven a los tiros todos los días, se pelean entre padre e hijos empastillados los dos, estamos hartos que desde hace 10 años esto es cada vez peor.Se vinieron de Viedma porque los echaron de allá, un día de estos nos matan a una criatura y eso están esperando para hacer algo, están esperando que muera un chico inocente.El señor que está internado esta así porque lo engancharon queriendo prender fuego la casa al vecino, si prendía fuego la casa se prenden fuego todas, porque están todas las casas pegadas. Necesitamos que nos ayuden a que se vayan del barrio, yo tengo a mi madre que vive ahí, aterrada con ataques de pánico en las noches porque tiene miedo.Saben que triste es escuchar a una criatura chiquita decir que se quiere ir porque tiene miedo de morir, es horrible. Llega la noche y llamamos a la policía y la policía no entra al barrio porque ay una oscuridad terrible. Estamos desamparados con mucho miedo.” Textual.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |