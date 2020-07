Tras varias semanas de trabajo en formar un protocolo entre los integrantes de la feria, la comisión directiva y el poder ejecutivo municipal, la feria regional de El Bolsón volvió a poder armar sus puestos. Será a modo de prueba por 15 días en el predio de la carpa teatro ubicado en San Martín y Dorrego.Dialogamos esta mañana con Alejandro y Nelly, dos feriantes que después de 4 meses de no poder armar sus puestos vuelven a su actividad contándonos lo que esto implica, "es una alegría tremenda que hemos logrado con la lucha de todos los compañeros, con la compañera, con los compañeros de la comisión y lograr volver acá que no es nuestro espacio pero gracias al Galeano que no dio la posibilidad podemos armar de nuevo, es una prueba piloto que estamos haciendo, una prueba que según hubo un acuerdo con el municipio de 15 días y si cumplimos el protocolo de salud, que fue aprobado para que podamos trabajar, vamos a volver a la plaza, que es nuestro lugar", explico Alejandro más conocido como “El Chavo”.Con que sensación vuelve la feria, Nelly: nos cuenta" estamos totalmente felices, es el hecho nomás de vernos, cumpliendo el protocolo que no nos podemos dar un abrazo, pero bueno estamos felices de poder trabajar, de tener esta oportunidad y en lo que más hacemos el hincapié es en que vamos a cumplir todo el protocolo que nos exige la municipalidad y sanidad”Consultada la artesana sobre la cantidad de puestos que van a poder armar en el predio de la carpa teatro explico, “están todos los rubros, Porque si bien tenemos 50 puestos vamos a ir rotando, vamos a dar lugar a los que vayan necesitando más, no todos vamos a venir los tres días”.Sobre los días de apertura Nelly destaco que son martes, jueves y sábado de 9,30 está las 17 horas, “vamos a estar en ese horario, pero vamos a ir rotando, así que durante la semana van a estar todos los rubros ", destacó.Los invitamos a recorrer algunos de los puestos que ya armaron en el nuevo predio, a dialogar con los feriantes a través de la transmisión en vivo realizada por noticias del Bolsón esta mañana.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |