Consultada esta mañana la concejal Eugenia Carrizo, presidente de la comisión de asuntos económicos quien sostuvo que durante la reunión se valoraron varios temas pero se analizará el pedido de los trabajadores del volante, "nosotros trabajamos en la pandemia la eximición de tasas del más del 60% de los comercios que no tuvieron una apertura económica abril y mayo y algunos tienen una eximición hasta septiembre, a otros se les eximió el 100 x 100 y otras el 60% dentro de las actividades que no tuvieron apertura, ahora ante el pedido de esta remisería en particular lo estamos evaluando ya que no es una tasa muy elevada la que se paga mensualmente”, señalo la edil del Juntos Somos Rio Negro.





Caída general de la recaudación

Finalmente la concejal remarco que los remiseros pagan una tasa mensual de $1300 y están solicitando una quita del 60% que sería un poco más de $500, “también hay que tener en cuenta que el 60% de la coparticipación abril y mayo y las eximiciones han hecho también que la recaudación del municipio caiga en más del 70% así que por eso se está haciendo una evaluación, no desconocemos que no estuvieron trabajando al 100 %, que tuvieron también bastante restringido por eso es que lo estamos evaluando, y seguramente la próxima semana tendremos nuevamente una reunión con ellos para ver las posibilidades que existen para poder afrontar alguna eximición posible”, detallo Carrizo.





