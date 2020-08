Ya desde hace una semana que la UDAI El Bolsón de la Anses abrió sus puertas a todas las personas que tengan turno, sin embargo en diálogo con noticias del Bolsón el nuevo gerente Leandro García destacó que igual atienden a las personas que no tengan turno, "hay que entender que no todos tienen acceso a la conectividad y no todos pueden sacar un turno por internet por eso, a pesar de que vengan sin turnos nos tomamos el trabajo y los atendemos a todos”.Nuevo gerente de la UDAI El Bolsón de Anses, Leandro García recibió en su despacho a noticias del Bolsón y dio precisiones sobre el trabajo que está realizando este organismo nacional que es de vital importancia para la situación que se vive hoy en virtud de la pandemia, "lo que hicimos nosotros es también abrir una línea de atención para quienes no pueden sacar turno, por estas razones lo estoy haciendo yo de manera personal, con la asistencia de los empleados para también cuidar todos los protocolos que establece el Anses a nivel nacional respecto a evitar la propagación del covid-19”, además destaco que personal de esa oficina hoy viajo a Bariloche a buscar 8 mamparas para atención al público así como también alfombras sanitizantes y otro termómetro para para cuidar tanto a los vecinos y vecinas que tienen que hacer trámites como también a los empleados y empleadas.Mucha consulta sobre el IFESeguidamente el funcionario explicó que se trabaja mucho con el IFE en virtud que hay distintas y correcciones que se deben hacer por lo que se les da a una mano a los usuarios para poder hacerse de esta ayuda sin embargo García también destacó que aquellos que fueron seleccionados para cobrar esta ayuda extraordinaria en la primera oportunidad y no le hicieron no la pierden, "si la persona reúne las características del IFE y fue probado lo van a cobrar, el tema son los plazos, la demora puede ser en los plazos de reprocesamiento y los tiempo de acreditación, también hay que ver cuál fue la causa de Por qué no cobro el primero y el segundo el tema es que el Anses no abrió la nueva inscripción al IFE y que no se puede escribir o fue rechazado desde un inicio bueno esa persona no lo va a cobrar, pero quién fue aprobado en las condiciones que establecían los parámetros del IFE, las características y las funciones que pedía para cobrarlo esa persona lo va a cobrar".Personal en reservaSobre la cantidad de personal que está atendiendo por estos días en la ciudad de El Bolsón el nuevo gerente explicó que se dividieron para poder evitar cualquier situación que pudiese generar si se da un caso sospechoso de un trabajador del Anses, de esta manera pueden garantizar que la oficina seguirá funcionando, “imagínense si nosotros venimos todos a trabajar y salta un caso sospechoso tenemos que volver a cerrar la oficina, por lo que nos pareció más acertado optar por esta modalidad de trabajo, dividimos en dos grupos y si surge algún problema la oficina seguirá funcionando”, destacó Leandro García.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |