Sobre el trabajo que realiza la UPCN en relación a las medidas de seguridad hacia los trabajadores Jara explicó, “A través de nuestro delegados tenemos la información y cuando es necesario nos acercamos a la instituciones como por ejemplo hemos tenido reunión con el hospital, más que nada con las compañeras del PSA que han tenido algunos inconvenientes sobre la información como es por ejemplo el aislamiento cuando una se supone que ha tenido contacto estrecho con un sospechoso”, sostuvo la delegada regional.

Hospital

Sobre las medidas de bioseguridad en los organismos públicos y si realmente se están cuidando a los trabajadores Jara explico, "es muy subjetivo lo que uno puede responder, hoy por hoy hay que ver la aceptación que uno tiene frente a esta pandemia, hay personas que están saturadas de información o hay personas que le falta información. Y eso genera estrés, genera miedo, genera incertidumbre, entonces ante la primera consulta, ¿es decir mira me parece que tengo un caso de estudio que hago? me aíslo, ¿cómo hago?, me aisló en mi casa porque tengo miedo que contagie a mi familiar”, detallo Jara.

Sobre la respuesta institucional la delegada agregó, “Ante esta situación nosotros pedimos una reunión y con la directora del hospital y pudimos trabajar esto que se propuso, que es la información que sea lo más fidedigna posible y que circule entre el personal a través de capacitación y docencia. Otro tema que se trato fue que, ante estas situaciones de estrés, de incertidumbre haya un profesional de Salud Mental, un psicólogo que puede atender al personal, dado que estamos hablando de las personas que cuidan personas”, enfatizo.





A su tiempo la delegada Susana Águila agrego “lo primero es que fimos convocadas por el sector de mucamas el hospital, donde ellas solicitaban capacitación, información sobre como ellas manejarse en el caso de que tengan contacto con un paciente de Covid 19, lo que bueno es que ante nosotros se comprometió a la directora Lamberto que iba a capacitarlas, iba a ponerle el apoyo psicológico como comentaba Gladys y eso lo que nos demandó el hospital”.

Educación

Seguidamente Águila se refirió a la situación en el área de educación, previo saludar a los porteros en su día, explicó ; “a nosotros lo que nos que nos demandan mucho acá es el tema de lo que son las órdenes de compra y después nos comentan que faltan, en muchas escuelas los productos de limpieza, por lo que al comienzo de la reincorporaron de los compañeros a trabajar nuevamente habíamos tenido una reunión con el consejo escolar y acordado este tema, lo que hacemos es cada vez que nos manifiestan que no cuentan con las medidas o los productos para desinfectar, nosotros nos comunicamos con el consejo escolar y hasta ahora tenido respuesta favorable no hemos tenido problemas”, sostuvo la delegada.





Municipio

Finalmente, Etelvina Goroso delegada de los trabajadores municipales dio cuenta de la situación de los mismos y destaco la necesidad de abrir una paritaria, “hace unos días tuvimos una reunión en el corralón municipal donde los empleados nos reclaman la ropa de invierno que nunca llegó, paritarias porque tampoco hay aumentos, ya que la mercadería y todo lo demás sube, pero para el empleado el sueldo es bajo”.

Reunión con Pogliano

Con todo Goroso agrego que los sueldos municipales son bajos, “nosotros solicitamos audiencia al intendente donde nos manifiesto que no tenía plata para aumento, ni siquiera para hacer una paritaria, pero ahora recibimos una comunicación donde mañana tenemos la reunión con él, al mediodía por lo que esperamos tener alguna buena noticia para llevarle al compañero municipal”, sentenció Etelvina Goroso.





