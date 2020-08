Ya sea invocando al Anses o por una compra venta las estafas que se realizan siempre a través de un llamado telefónico con números de Córdoba o Mendoza, volvieron a estar al orden del día durante la semana pasada. Ahora la modalidad es ingresar a su cuenta previo inducir a la víctima a que de los datos y luego sacar un crédito que la victima no disfrutara y pagara durante 5 años.Con el cuento del IFEGladys es una vecina de El Bolsón, que trabaja en un jardín maternal y vive junto a su pareja quien es jornalero de la construcción, por eso cuando recibieron el llamado de un supuesto personal del Anses para explicarle que habían sido beneficiados con la ayuda familiar de emergencia IFE no desconfío," pensé que era una buena noticia, que el estado también se acordaba de nosotros. Por eso nos pusimos contentos y seguimos todos los datos que nos iba dando esta persona, sin embargo en algún momento llegamos a sospechar cuando nos pedía datos certeros de la cuenta bancaria, al punto que le dije -todo esto muy sospechoso voy a cortar ahora- y del otro lado recibí una amenaza - si cortan ahora el trámite no se completa y nunca más, ni usted ni su pareja, van a poder tener una ayuda del Anses- , le dijo la voz al teléfono desde Córdoba capital presionándola para que aporte los últimos datos que necesitaban los estafadores para hacerse de la cuenta de Gladys.A pesar de que la mujer continuaba desconfiando entregó los datos porque en su cuenta no tenía fondos, los había retirado entonces sí era una estafa no le podían sacar ningún dinero, de hecho en algún momento le dijo al estafador --no tengo ningún dinero en la cuenta a lo que el estafador le respondió, Sí ya sabemos--, en ese momento Gladys sintió como un escalofrío le corría por su columna vertebral allí se dio cuenta que las personas tenían muchos datos sobre ella.Al otro día al revisar su cuenta bancaria Gladys se encuentra con que le habían otorgado un crédito por $200,000, por lo que fue al banco en persona, fue atendida y una vez allí indico que ella no había pedido ningún crédito, sin embargo, el empleado del banco le confirma que esa cuenta obtuvo un crédito de $200000, que deberá pagar en 60 cuotas de $13700 durante 5 años.Gladys intento explicar que esto no es nada más ni nada menos que una estafa y que ella no había autorizado tal operación, sin embargo, desde el banco quedaron en confirmarle si hay alguna posibilidad de rastrear esta nueva estafa, pero hasta el momento la desazón de saber qué durante los próximos cinco años deberá estar entregando la mitad de su sueldo mensual para pagar una estafa la devasto.Estafador e insistenteLlama la atención la impunidad y el grado de soberbia con el que se manejan estos estafadores porque al otro día llamaron a la hija de Gladys, desde el mismo teléfono y la misma persona que cuando fue confrontado negó llamarse como había dicho el día anterior y aun sabiendo que toda la estafa había sido descubierta y denunciada siguió sosteniendo que a la mujer le iban a depositar los $10000 del IFE.Por honestoEl siguiente es otro caso del que tomamos conocimiento dado que una persona cerca a la victima nos conto lo sucedido para evitar que mas vecinos caigan en la trampa.TextualHola como estás, me pareció importante para estos tiempos que usamos mucha tecnología, hace unos días un amigo de mi hijo de acá de El Bolsón publicó para vender una notebook y apareció un supuesto comprador que le dijo que le depositaria el dinero y al otro día buscaban la computadora, en vez de depositarle $45.000 que era el valor de la cp le depositan $450.000 y éste niño, recién salido del secundario, con toda su inocencia, le dice que se lo quiere devolver, éste "comprador" le dice que ya habló con su contador y con el banco, que el banco lo iba a llamar a este chico.El chico le creía todo lo que decía, así que si lo llaman de un "supuesto banco" y le dicen que era mucho dinero que necesitaban otro número de cuenta para poder recuperar el dinero en 2 veces así que le pasan el CBU del papá del vendedor, entre idas y vueltas el supuesto comprador lo envuelve tan bien que le roban todos los datos de la cuenta del padre y sacaron un préstamo por $180.000, que ahora debe pagar el papá de éste niño porqué el banco no puede hacer nada, estafa on line.Un tipo sentado en su casa tranqui estafando personas buenas e inocentes. Triste, pero ojalá sirva para alertar a otros.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |