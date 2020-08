Mabel Cárdenas es una vecina del barrio San José, y en poco tiempo ha sufrido tres robos, el ultimo estando ella y su esposo en el interior del a vivienda.





En diálogo con la prensa Mabel explico que se encontraba con su marido dentro del domicilio cuando ingresaron los delincuentes a robar, “el robo ocurrió lunes por la madrugada no se bien a qué hora”, afirmo, la vecina.

Seguidamente dijo: “nosotros estábamos durmiendo, nos dimos cuenta al levantarnos aparentemente nos quedó una ventana semiabierta, cuando empiezo a observar al lado de la ventana había una mesita corrida con una cajita de lápices caída, pero en el momento pensé que había sido mi sobrinito que estuvo el día anterior”, conto la vecina que más tarde se percató que habían sido visitados por ladrones mientras dormían.

Seguidamente explico que al comenzar a mirar había cosas corridas, cambiadas de lugar, llamo a su marido y le comento, “al empezar a observar vemos que habían abierto la camioneta de mi marido y sacaron algunas cosas como dos cuchillos, esta es la tercera vez que nos roban”, afirmo Mabel.

Le devolvieron las llaves





Finalmente, la mujer que no realizo denuncia ya que sostuvo que no cree que sea efectivo hacerla, Coeto que los delincuentes le dejaron la llave de la camioneta en una bidón, “al abrir la puerta en un bidón blanco estaban las llaves, también abrieron una puerta que no tiene llave, hace ruido al abrirse pero igual la sacaron, por lo que vimos estuvieron recorriendo toda la casa y se llevaron una batería de un camión que son caras”, comento la vecina.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |