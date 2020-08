La herida en la pierna del trabajador

Ocurrió el día domingo por la noche el barrio ampliación Irigoyen, allí un perro mordió a un conocido trabajador de los medios que por la situación de económica se dedica a vender alimentos elaborados y los entrega en domicilio, "a pesar de que hay una ordenanza la cantidad de perros sueltos es una locura, hay barrios que he contado hasta 10 perros sueltos y todos te corren para morderte", señalo Moreira.

Marcelo Moreira es un reconocido trabajador de los medios que por la contingencia del COVID--19 debió cerrar su comercio de fotografía y dedicarse a vender alimentos elaborados, que entrega en forma de delyberi en su propia moto, el domingo por la noche mientras buscaba un domicilio para hacer una entrega en el barrio ampliación Irigoyen un perro lo corrió y lo mordió a pesar de tener dos pantalones colocados.

“Soy una persona que sufre de diabetes y todos saben lo que implica una herida para nosotros, pero aparte de esta situación es una locura la cantidad de perros sueltos que hay en los barrios, he contado hasta 10 perros por cuadra, todos te corren para morderte, pero nadie se hace cargo”, detallo Moreira quien luego del ataque quiso dialogar con el propietario del can que ante la requisitoria se ofusco.

“Aun sangrando por la herida increpé al dueño del perro a quien le pedí explicaciones, pero la respuesta lejos de ser una preocupación sobre mi salud, fue de agresión”, explico el desafortunado trabajador.

Una ordenanza que no se cumple

Con todo Moreira destacó que hace años esta en vigencia en nuestra ciudad una ordenanza que regula la tenencia responsable de mascotas, incluso sobre los perros existen varias categorías y en todas se remarca que deben estar dentro del predio privado y no en la vía publica como ocurre, “llame a una persona del municipio quien no me dio respuesta y solo me dijo que realice una campaña en redes sociales para que pase algo”.

No soy el único

Mas adelante agrego que no es el único en sufrir este tipo de ataques ya que todos los repartidores de delyberi cuentan que son atacados recurrentemente por perros sueltos en la calle, “mira el miedo es que uno de estos perros ataque a un niño y esto termine mal”, confió el repartidor atacado.





Luego de ser herido por el perro y tras discutir con el propietario del can, Moreira debió recurrir a la asistencia médica para que se le realice una limpieza de su pierna habida cuenta de la peligrosidad que acarrea para una persona diabética una lesión por mordida.

Campaña en redes

Tal como se lo sugirió el referente del municipio con quien se comunicó, Moreira comenzara una campaña de concientización a través de las redes sociales para logar a que los dueños de los perros no solo los tengan en sus predios, sino que también los mantengan bien alimentados, “la preocupación pasa también por ver la mayoría de los perros que ves en las calles esta todos muy flacos y no los alimentan bien , entiendo que la crisis está muy complicada pero realmente hay que hacerse cargo de nuestras mascotas”, sostuvo e invito a los vecinos a sumarse a la campaña para proteger a los canes y evitar este flagelo.





