Esta mañana noticiasdelbolson dialogo con la coordinadora de educación zona andina sur Patricia Campos quien al respecto a la situación del Personal de Servicio de Apoyo que dio positivo para Covid, explico: “se trabajó con salud desde el minuto uno, siguiendo todos los protocolos indicados”. Además, repaso la entrega de módulos que se lleva adelante con mas de 16000 módulos entregados, y las obras escolares.El Agente no tuvo contactos estrechos dentro del ámbito laboral.Consultada la funcionaria sobre la situación que genero alerta en el personal del Instituto de formación docente Campos llevo tranquilidad al expresar, “En su entrevista tanto él, como su compañero expresan haber respetado las normas básicas de cuidado y prevención. Distanciamiento, uso obligatorio de barbijo, lavado de manos, desinfección de elementos, no compartieron mate, ni otros utensilios”.Es importante destacar que antes que los PSA reingresen a su actividad, realizamos una reunión con los gremios ATE y UPCN para acordar medidas de prevención vigentes, expreso la coordinadora.También, los Agentes realizaron una capacitación virtual sobre medidas de prevención personal Covid 19 que fue de carácter obligatorio.Desinfección del establecimientoSobre las tareas de desinfección en el instituto Campos destaco que si bien no hay indicios que el contagio su diera en el lugar de trabajo de igual manera y para llevar tranquilidad entre hoy y mañana se realiza la desinfección total del edificio. “Algo que desde ahora deberá ser habitual en los edificios escolares. Limpieza, desinfección y ventilación”, valoro.Continúan con el apoyo a las familias de los alumnosRespecto a los módulos alimentarios, la funcionaria explicó que se realiza la entrega de manera quincenal. El día 29/7 se realizó la entrega Nº 11 entre 31 instituciones. “Comenzamos entregando a 21 establecimientos el día 18 de marzo y a la fecha se llevan entregados 16. 276”.Respecto al Mantenimiento y Obra Escolar explicó que los trabajos de mantenimiento no han cesado durante todo este periodo, “El Consejo cuenta con un equipo de mantenimiento propio, aunque, sigue vigente el convenio con el municipio local. Siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias, hemos desarrollado diversas tareas en todos los edificios que dependen de este Consejo:•Tareas de Sanitización: limpieza de tanques, poda, corte de pasto desmalezamiento y desratización• Chequeo y Puesta en marcha de sistemas de: calefacción, sistema eléctrico: reposición de equipos de iluminación, sistema de agua: cambio y reparación de griferías, sistemas de descarga de inodoros y mingitorios• Chequeos y mantenimiento de sistema de ventilación y puertas de salida de emergenciasTambién hemos desarrollado tareas de mantenimiento preventivo y correctivo: limpieza de sifones, cámaras, piletas de piso; ajuste y limpieza de canaletas.La Escuela Primaria Nº 103, de Mallín Ahogado se encuentra en etapa de finalización la Obra de Refacciones Varias con una inversión de $ 5.115.050,00. Allí se realizó cambio y reparación de cubierta, debido a que la misma se había incendiado.También se llevaron a cabo Obras complementarias por convenio Municipal:• Jardín Maternal Nº18/ 101 Barrio Terminal realizamos la pintura del edificio con una inversión de $162.950 y en Escuela Primaria Nº372 Barrio Esperanza con una Obra de Refacciones Generales, con una inversión de $520.536Actualmente nos encontramos elaborando diferentes proyectos, para seguir avanzando en la mejora permanente de nuestros edificios escolares.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |