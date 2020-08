El Manso

El litigio que mantiene una conocida familia de la zona rural de El Manso terminó este lunes con una persona herida de un balazo en uno de sus brazos y uno de los integrantes de la familia demorado. El litigio que mantiene una conocida familia de la zona rural de El Manso terminó este lunes con una persona herida de un balazo en uno de sus brazos y uno de los integrantes de la familia demorado.





Así lo confirmó esta mañana el subcomisario Óscar Zapata quien destacó que esta temática por el litigio de la tierra lleva ya varios años y muchas denuncias cruzadas entre los integrantes de la misma familia.

En contacto con noticias del Bolsón el subcomisario explicó que el lunes por la tarde se recibió una alerta de la zona de El Manso dando cuenta que había ocurrido un hecho de sangre en el camping La Tormenta, "cuando el personal policial estaba llegando al camping se cruza con un vehículo que venía de frente, en el interior traían a la persona lesionada que en un primer momento se hablaba de un corte con arma blanca, pero luego en el hospital se confirmó que tenía un disparo en su brazo".





Sin embargo, la situación no quedó allí a pesar de que la herida no revestía riesgo de vida para la persona lesionada, las actuaciones judiciales continuaron y se realizaron varios allanamientos por los cuales a pedido de la justicia se realizó la demora de uno de los integrantes de la familia litigante, "el hombre no está detenido, simplemente está demorado a pedido de la justicia porqué existen semi pruebas fehacientes qué lo ligan al hecho que se investiga”, explicó el subcomisario.





Camioneta baleada

De cualquier manera, el funcionario policial también agregó que la camioneta de la persona demorada fue peritada y se registraron varios impactos de bala por lo que se presume que podría haber habido un intercambio de disparos.





La persona herida recibió el alta médica el mismo lunes por la noche y si bien en un primer momento no quiso hacer la denuncia pertinente, si se realizaron las actuaciones de oficio explico Zapata quien detalló que el herido es un allegado a uno de los integrantes de la familia que se encuentra en litigio por esta tierra.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |