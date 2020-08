José Sepúlveda es un vecino del barrio Buenavista del azul quién preocupado por la situación de transitabilidad de la arteria principal que une todos los barrios de Loma del medio pidió a noticiasdelbolson que se haga presente en el lugar, "en estas condiciones ni una ambulancia puede entrar”, relato Sepúlveda mientras un vehículo caía en uno de los menucos que se encuentran sobre la ruta provincial.





Si bien se trata de una ruta provincial que recorre la mayoría de los barrios que han nacido en la Loma del Medio, es el municipio del Bolsón quién desde hace años se encarga del mantenimiento de esta arteria, que no sólo sirve para el tránsito de los vehículos, sino que también para los cientos de vecinos que deben transitar de a pie ya que en el lugar no existen veredas.





Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con José Sepúlveda, un referente del barrio Buena Vista del azul quién relató lo que es vivir en estas condiciones, "es muy complicado porque ahora que la lluvia no da tregua además que el otro día que nevó, no podemos pasar yo estuve echando aserrín y pasto para que la gente cruzara", detallo el vecino septuagenario.





















Más adelante destacó que anteriormente se hicieron unos arreglos, pero como hay una naciente de agua arrastra todos los materiales que le ponen como relleno, " tiran material, en serio, pero es lo mismo que nada porque como hay relieve de agua se arrastra todo, y se ha hecho un pozo de grandes menciona qué bueno se llevó la vida de un par de autos y su tren delantero”.

Mucho transito

Seguidamente el vecino destacó que en el último tiempo hay mucho tránsito en el barrio, " antes que empiece esto de la pandemia por acá andábamos los vecinos no más, pero desde hace un tiempo pasan más de 300 autos por día y así nos están dejando las calles, sobre todo teniendo en cuenta de que no hay mantenimiento, porque le pasan la máquina, pero con pasar la máquina no alcanza hay que enripiar toda la calle”, estimo.

Ruta provincial

Finalmente, Sepúlveda reconoció que se trata de una ruta provincial, pero de cualquier manera hizo memoria que hace un tiempo el propio intendente Pogliano se comprometió en realizar las mejoras para que esta calle no sólo esté en óptimas condiciones para los vehículos sino también para los cientos de vecinos que tienen que transitarla de a pie ya que no hay veredas, “andar de a pie está ruta, significa llegar todo embarrado a donde vayas”, explicó el referente vecinal.





