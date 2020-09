En cuatro meses se terminarán los estudios de ingeniería eléctrica con los cuales se confeccionarán los pliegos para licitar un tendido de media tensión que solucionará los problemas de abastecimiento en El Bolsón y sus alrededores para los próximos diez años. En cuatro meses se terminarán los estudios de ingeniería eléctrica con los cuales se confeccionarán los pliegos para licitar un tendido de media tensión que solucionará los problemas de abastecimiento en El Bolsón y sus alrededores para los próximos diez años.





Una obra que el Gobierno de Río Negro hará en conjunto con su par chubutense y que tiene por finalidad resolver los graves problemas de abastecimiento con los que cuenta hoy la comarca andina y surge de un acuerdo firmado por los Gobernadores de ambas provincias en noviembre de 2019.





Para la elaboración de los pliegos técnicos y la ingeniería básica, la Secretaría de Energía provincial contrató, a través de la empresa estatal Transcomahue, a la firma Consultora en Ingeniería y Técnica Industrial S.A. (COINTEC); que ganó la licitación pública que demandará una inversión provincial de $ 7.199.500 + IVA.





“La obra para la cual se adjudicó la elaboración de los pliegos ya está definida”, indicó la secretaria de Energía, Andrea Confini. “Recibiremos los pliegos listos para ser licitados. Es una obra que se desarrollará completamente en la provincia de Chubut y consiste en una triple terna en 33 kV que irá desde la Estación Transformadora El Coihue, ubicada sobre la ruta provincial 70, transcurriendo hacia al norte por la ruta 40. Una parte será aérea y otra subterránea, para finalizar luego en la Estación Transformadora de El Bolsón. Será financiada en partes iguales por ambas provincias”, amplió la funcionaria.





La realización de esta obra permitirá abastecer a la totalidad de la demanda actual de El Bolsón desde el sistema interconectado. “Hoy solo puede abastecerse la cuarta parte de la demanda; el resto debe cubrirse con la generación de Lago Escondido en parte y con generación de los grupos ubicados en la usina de El Bolsón”, apuntó Confini.





Se prevé que con la inversión proyectada, se podrá soportar una demanda pico de hasta 14 MW, suficiente como para cubrir el pico de consumo que hoy tiene El Bolsón y, según las estimaciones de proyección de la demanda, por unos 10 años más.





“Un aspecto a destacar es que debido al tipo de construcción, la línea será más segura y requerirá menor mantenimiento que la actual", concluyó.





En el detalle que forma parte de la obra acordada, está la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue, donde se prevé duplicar la capacidad de potencia, de 20 MVA a 40MVA a través de la instalación de un nuevo transformador provisto por Río Negro. Ello incluye la realización de todas las ampliaciones necesarias para la puesta en marcha del transformador, como los campos de 132KV, la ampliación de barra de 132KV, más los seccionadores.





También se hará el reemplazo y ampliación de las celdas de 33kV; los servicios auxiliares; la construcción de una terna de 33KV desde ET El Coihue hasta la ruta 40, que fluye por la ruta provincial 70; una doble terna de 33KV subterránea que va desde la ET El Coihue hasta la ruta 40, atravesando el bosque (traza de la línea actual), que permitirá desmontar la línea actual; otra doble terna de 33KV y simple terna de 13,2KV desde la zona de la bajada del Pedregoso y hasta la zona de Golondrinas (haciéndose subterránea a la altura de El Hoyo) que irá por la ruta 40; más un empalme de con la terna subterránea ya existente hasta la ET de El Bolsón.





La valorización estimada para la totalidad de la obra es de USD 8.000.000.

