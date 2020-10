A quien corresponda: me dirijo a usted señor gobernador/a; me dirijo a usted señor intendente o señora intendente, ya sea de Rio Negro o Chubut, en Bolsón o en El Hoyo. Quizás debería apuntar más donde nací El Bolsón, pero bueno.

¡Estoy podrido!! Podrido de un sistema que no me permite circular libremente por un virus, que deberían encararlo como una comunidad unidad y no como localidades separadas.

¿Acaso la comarca Andina que siempre trabajo en equipo por temas de turismo, reparaciones de ruta; economía, ¿no sabe trabajar de la misma forma por temas de salud? Y; esto lo digo más allá que el virus sea letal como lo dibujan o no; esto lo digo porque estoy podrido de un sistema que no funciona.

Chubut primero; me da el permiso y después me lo niega, que me pide justificaciones; que cumplo; y nada. Que el intendente de Bolsón estuve en dos marchas por los permisos tanto laborales como personales; y en la primera, usted habló por alta voz desde un teléfono y prometió permisos. Pero después leí que se estaban tramitando 200 permisos. ¡Ojo!; hago uso de mi memoria acḠpor la cantidad aproximada. Entonces; me pregunté ¿quién armó esa lista esos permisos?, ¿cómo puedo contactar al que decide esa lista de ingreso para pedir esos permisos? Pregunté, pero nadie dijo nada, ya que en esa marcha éramos 100 o 120 personas. Y; en la lista habían 200; ¿de dónde? ¡Y yo no estaba!, puedo estar seguro que varios más tampoco estaban.

Por eso; estoy podrido de tener que pasar como rata escondido para poder ir a trabajar a mi chacra; a ver mis animales en El Hoyo, de ver como se cae mi lugar porque no estoy como debería. Por otro lado; estoy cansado de tener que cruzar la frontera de las provincias; como si fuera un criminal para poder ver a mi madre de 69 años que está sola en su casa. De tener que pasar así, para poder ir al Bolsón con los inmuebles que administro, que reparo, de los que pago impuestos, para que ahora sin el permiso que nunca me dio ni Rio Negro ni Chubut; no digo nada de El Hoyo; porque supuestamente la próxima semana me darían una respuesta; no me dejan otra que moverme por los caminos alternos. Es muy triste todo esto; me obligan de esta manera a hacer publico mi reclamo porque yo quiero trabajar a la chacra, quiero cuidar mi casa y quiero cuidar a mi mamá también; que me necesita; y me han cerrado nuevamente los pasos. Lo único que han logrado es podrirme de tanta injusticia.





