María Elena Salgado tercera suplente de la lista a concejales del partido político; Frente de Todos en Epuyén, asumió hoy su cargo por 30 días. María Elena Salgado tercera suplente de la lista a concejales del partido político; Frente de Todos en Epuyén, asumió hoy su cargo por 30 días.

Sucede que el concejal titular Petronio Alfredo Pereyra solicitó licencia por temas de salud desde el 3 de septiembre del corriente año, al 25 respectivamente.

Salgado dijo que hace 20 años tuvo una experiencia legislativa dentro de la oposición, pero que el llamado a ocupar su banca, la había sorprendido. Argumentó, desconocer las razones de la no asunción de los primeros dos suplentes de su lista y agregó, que sus pares ya le dieron varios papeles para leer, por tanto, sabe de antemano los temas a abordar en las próximas reuniones del cuerpo deliberativo.

En otro orden de cosas, entrevistamos al presidente del Concejo de Epuyén Walter Daniel González; sobre las Ordenanzas aprobadas hasta el momento.





En primera instancia González; aclaró que “tanto ellos como el resto de los pueblos que por cantidad de habitantes aún no tienen Carta Orgánica, no cobran montos remunerativos. Sino que al ser regidos por la Ley provincial N° 1.646 de Corporaciones Municipales, reciben mensualmente en concepto de viáticos, 11.200$”. Por esa razón tal vez, la primera vez que Noticias del Bolsón intentó entrevistarlo por la mañana y sin aviso; no lo encontramos en las instalaciones del Concejo. Según nos informaron in situ; él estaría cumpliendo con su labor como chofer de ambulancia de la localidad.





Afirmó tener varios temas ingresados en el Deliberante; muchos de suma importancia para la comunidad. Uno de ellos es el nombramiento de algunas calles de la localidad, que a pedido del Ejecutivo dijo; se han aprobado los nombres para una mejor ubicación en el mapa; con el fin de facilitar la pronta conexión a la red de gas. En el caso de la zona de rinconada; explicó que, fueron los propios vecinos y vecinas quienes eligieron el nombre de su calle. Añadió que se conformó una comisión especial para actualizar la Ordenanza N° 1004/11 que establece el PLAN DE OREDNAMIENO TERRIRORIAL Y CÓDIGO DE PLANEAMIENTO de determinación de áreas y zonas, tales como la urbana, la turística y la rural; además de contemplar la delimitación catastral, y un nomenclador de usos permitidos entre otros; con el objetivo de preservar el ambiente.

El presidente del cuerpo deliberativo; comentó sobre la Ordenanza de Emergencia Económica aprobada antes de la actual pandemia; el pasado 23 de enero que consta de siete artículos, que establecen: “El estado de emergencia económica financiera del Municipio de Epuyén. Facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todas las gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales que considere a fin de obtener aportes reintegrables y demás financiamiento que pueda contribuir a paliar la situación actual, y aplicar los fondos que pudieran recibirse al pago de sueldos del personal que preste funciones en el municipio y gastos corrientes. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar reducciones en los haberes de los funcionarios políticos que de él dependan en los porcentajes que fijen y por el tiempo que dure la emergencia. Congélese por el mismo plazo la planta del personal del municipio, vigente al 31 de diciembre de 2019 cualquiera sea su relación contractual”.





Se pudo observar que la Ordenanza aprobada el 7 de agosto pasado sobre eximición de pago de tasa de habilitación comercial, exhibe junto al escudo de la Municipalidad a modo de membrete, un logo que dice “YO DIGO NO A LA MINA”. Consultando sobre el tema, González señaló que había sido una decisión de común acuerdo con el resto de los concejales.

Finalmente indicó que un vecino “donó” un software para digitalizar la información del Concejo Deliberante, y que esta manera la población podrá acceder a todas las Ordenanzas y labor legislativa en general, vía web.

Quiso dejar en claro que la relación de su bloque de Chubut al Frente integrado por Valeria Millañanco, Raúl Silva y María Laura Nahuel; con Antonio Reato; se mantiene en buenos términos. No supo responder en qué términos está dicha relación, con sus compañeros de la oposición. Al respecto, buscaremos la información y en próximos artículos lo sabremos.





Corresponsal del noroeste de Chubut; Jaquelin Parada





