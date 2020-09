En sesión especial, y como cierre de la Comisión Investigadora creada por la Resolución 17/2020, en el marco de los supuestos permisos apócrifos, los concejales de El Hoyo definieron rechazar de forma unánime la destitución del intendente Pol Huisman. En sesión especial, y como cierre de la Comisión Investigadora creada por la Resolución 17/2020, en el marco de los supuestos permisos apócrifos, los concejales de El Hoyo definieron rechazar de forma unánime la destitución del intendente Pol Huisman.





























Según se expresó en la Resolución 29/2020, se resolvió “absolver al intendente de la municipalidad de El Hoyo, Rolando Pablo Huisman”, ya que “los hechos enrostrados, no tuvieron en esta instancia de juicio político, la entidad necesaria para que se disponga su destitución”.





























En este sentido, el presidente del Concejo Deliberante, Cesar Salamín, dijo: "Hoy pudimos concluir un trabajo que venimos realizando hace tres meses, y todos coincidimos en que Pol debe continuar en su cargo. Es mi más ferviente deseo que se mejore la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, algo que nos ha imposibilitado trabajar de manera correcta hasta el momento", y explicó: "Siempre nos mantuvimos dentro del marco de la Ley XVI n 46 de corporaciones municipales, llevando adelante un proceso histórico que desde muchos sectores quisieron ensuciar, pero afortunadamente los concejales estuvieron a la altura de las circunstancias y pudimos representar a los vecinos y vecinas que nos eligieron a través del voto popular, ya que en el Concejo habemos representantes de todos los partidos políticos".





























El titular de la comisión investigadora, Juan Farizo, destacó que "es apenante que distintas figuras políticas, algunos de nivel nacional, crean que investigar un hecho o a un funcionario es desestabilizar la democracia e ir en contra del voto popular, todo está muy lejos de la realidad ya que a nosotros, los concejales, también nos votó el pueblo y justamente en esta comisión está representado el 100 % de los votos”, y aseguró: Este bloque considera que el Sr Huisman ha cometido transgresiones graves, y además ha alterado el orden al convocar a los vecinos e intentar que una sesión del poder legislativo se lleve a cabo, esa es una práctica antidemocrática, y ha demostrado , con su accionar, la falta de respeto a este poder legislativo y sus competencias.





















Gustavo Flak, por su parte, expresó su deseo de "que todo este proceso haya tenido como objeto esclarecer la emisión de los supuestos permisos apócrifos y no otra intencionalidad”.





























Ariel Szudruk, entendió que ”mas allá de la responsabilidad de quienes trabajaban en el Ejecutivo, la cual será determinada por la justicia, no hubo elementos probatorios para destituir al intendente y tampoco hubo una responsabilidad política. Todos los concejales coincidimos en este punto y por eso lo votamos de forma unánime"





















A su turno, Fanny Ávalos dijo: "Ha quedado demostrado durante la tramitación del presente debate, que la comunicación entre el ejecutivo y las demás áreas de gobierno, y con el legislativo no ha sido adecuada, lo sucedido, la necesidad de parte del HCD de activar los mecanismos de la Comisión investigadora, son un llamado de atención para mejorar las instituciones públicas y sus representantes son los encargados de hacerlo”.





























Gisel Cortés explicó: "Entiendo que se activaron los mecanismos establecidos en la Ley XVI n 46, que el objetivo principal en las comisiones 14/2020 y 17/2020, era esclarecer los hechos, intentado así probar la ruptura del nexo de causalidad, logrando esclarecer quién es el real responsable de la emisión, evitando que sufra un posible perjuicio económico la municipalidad y por ende todos los vecinos de El Hoyo”. Asimismo, invitó "a construir una política distinta y hacer uso real de la democracia y representación con responsabilidad. A la utilización responsable de conceptos, de la investidura y de las instituciones que representamos".





























Finalmente, Dora Mariguán recalcó que a su parecer “no hubo mala intención manifestó en el accionar de los involucrados, ni hay mala intención en el accionar del intendente. Por eso considero que se debe dirimir en el ámbito de la política, y hay que defender el sistema democrático. Acá el intendente no ha cometido un delito a favor propio, puede haber tenido un error al no controlar, pero no implica gravedad".

