Después de varias horas de debate; El Hoyo tiene un meollo. Momentos de paz y otros de tensión, se vivieron hoy en el debate por la investigación de los supuestos permisos apócrifos. Corresponsal de Chubut Jaquelin Parada. Después de varias horas de debate; El Hoyo tiene un meollo. Momentos de paz y otros de tensión, se vivieron hoy en el debate por la investigación de los supuestos permisos apócrifos. Corresponsal de Chubut Jaquelin Parada.

Se votó un cuarto intermedio para mañana a las 11hs, momento en que continuará la sesión especial por parte de Concejo Deliberante, miembros citados a defenderse de una acusación por dictamen deliberativo; y demás asesores, acompañantes y publico presente en general.

Nueve horas trascurrieron de discusión en cuanto a quién es el acusador y en base a qué normal legal; según la defensa; y quién sería el acusado; es lo que se investiga por parte del deliberante.

Lo concejales iniciaron hoy su labor en las instalaciones del casino de sub oficiales de la localidad; pasada las nueve de la mañana con un interesante cruce de diversas voces presentes.

Parecía que a medida que la temperatura del exterior subía, la discusión se tornaba por momentos; más álgida.

























Se dio lectura al dictamen (Resolución 17/2020) acusatorio contra el intendente de El Hoyo Pol Huisman; se leyeron varios testimonios de testigos que por varias causas no se presentaron a declarar; y quienes si fueron; han sido interrogados por la defensa y por la acusación.

Sin embargo, la paradoja se dio en torno a que, a causa de las constantes masivas por parte de la defensa del mandatario municipal y de las diferentes voces y opiniones dentro del recinto; la sesión se extendió en una disputa en cuanto a las razones legales o no; de dicha convocatoria.

Fue casi; una magistral exposición catedrática de la interpretación jurídica vigente.

La abogada defensora de Pol; hizo varios pedidos de nulidad; los que no fueron aprobados por el cuerpo deliberativo; adelantando al cierre de la sesión, que mañana la defensa no dará lugar a la citación de los testigos que hoy no pudieron declarar, por estrictas razones de incumplimiento en el tiempo de citación.

La letrada dijo; “todavía no comprendo qué hago acá; a qué quieren llegar” dirigiéndose a los concejales; “díganme ¿cuál es la pretensión punitiva de la acción u omisión del que llaman acusado? ¡Quiero saber el tiempo, el modo y el lugar de la acción u omisión que mencionan en el dictamen! Apoyando la duda; el secretario de gobierno municipal preguntó, “no sabemos por qué se hace la audiencia. ¿Para aclarar qué?”.

La concejal Gisel Cortés respondió; “Nosotros acusamos y el intendente se defendió. Por lo tanto, en esta instancia de debate; no podemos decir cuál es la pretensión punitiva porque todavía no se decidió. No se puede adelantar nada; debemos ir paso a paso. Primero; debemos tener todas las declaraciones testimoniales. Por eso mañana vendrán los testigos que hoy por cuestiones laborales, no pudieron venir.” Aclarando que en base a la Ley N° 3.098 pueden suceder dos cosas. Una; que el acusado sea absuelto y dos; que sea encontrado culpable.









“Todo procedimiento sancionatorio; versa en el Código Procesal Penal de la provincia” dijo la asesora de Huisman.

Sin embargo, cabe aclarar; que los delitos si los hubiera; son competencia de la justicia ordinaria de Chubut. En tanto que para el caso de negligencia o no, omisión y/o acción; por parte del mandatario municipal; es menester según la constitución argentina y el principio de división de poderes; ser analizado en términos estrictamente políticos; por parte de otro poder del Estado; como lo es el legislativo.

Uno de los testigos de profesión abogado dijo que en fiscalía hasta la fecha se sigue investigando el tema. Y dirigiéndose a Huisman agregó; “la verdad es que no me gusta estar sentado acá. Preferiría estar hablando de lo buena que es esta gestión. Es importante esta reunión porque se trata de la suerte del intendente del pueblo y de la ciudadanía en general. Yo quiero que la gente tenga confianza en la municipalidad; por eso pienso que no es minoritario el debate. Por eso tenés que ver lo qué haces y lo que decís. Porque la ciudadanía te está mirando”.

Otro testigo hizo una suerte de lectura política, afirmando; “de esto no se vuelve. Porque quedan heridas institucionales. El concejo tomó una decisión a la ligera. El Tribunal Superior de Justicia de Chubut lo dijo; que hubo extralimitación de un poder sobre otro”.

El presidente del Deliberante Cesar Salamín solicitó ir a cuarto intermedio varias veces durante el debate para que mañana puedan escuchar al resto de los testigos y así; resolver. La defensa nunca no dio a lugar dicha moción; pero insistió con las dudas sobre la acusación contra su defendido; e incluso Huisman habló, varias horas después de su defensa; “esto es como un juicio, ¿no sé si es una comisión investigadora o qué es? “yo asumo mi falta de conocimiento sobre estos temas, por eso tengo asesores legales apegados a la ley. A veces cuando uno ve un juicio por la televisión; uno ve lo que pide el acusador. Pero acá no se respetan los procedimientos”.

La presidencia fustigó “¿por qué no presentaron este pedido; antes? Refiriéndose a las dudas de la defensa. Plantearon la nulidad de todo lo actuado y ahora; ¿quieren adelantar el procedimiento? ¿A ustedes les parece bien que un municipio haya emitido documentos falsos? Eso es lo que estamos investigando. ¿Saben cuantos damnificados hay, con esa posible emisión?”.

Uno de los testigos durante el proceso declarativo dio detalles de como cortaban y pegaban las firmas en los permisos mencionados. E incluso afirmó que lo llamó el secretario de gobierno de Huisman para que no vaya a declarar diciéndole; que el concejo no tiene facultades para hacer lo que hace y que de esa manera no aportaría al gobierno que él integra. “Me gustaría que quienes me metieron en esto, se hagan cargo” concluyó.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |